"No es el hijo que yo crié", dijo la madre del agresor del colectivo

Un increíble y violento hecho tuvo lugar el fin de semana. Un joven de 17 años fue agredido por otro de 16 en el micro con el que regresaba a su casa en Abasto, y todo quedó registrado en imágenes. El video muestra como el agresor propinó una feroz seguidilla de codazos en la cabeza de la víctima durante unos 15 segundos.

"No es el hijo que yo crié. No son los valores que le inculqué. Vi a otra persona", dijo en una entrevista televisiva la madre del joven que fue quien lo llevó hasta la seccional de Melchor Romero al conocer lo sucedido.

Respecto a ese momento, relató: "Una vecina me mandó un mensaje me mostró un video, estaba muy nerviosa. Después de un rato lo levanté a mi hijo, le conté lo que había pasado y lo presenté en la fiscalía ese mismo día".

Y siguió: "Se tiene que hacer cargo de lo que hizo y yo no lo voy a ocultar. Pensé que era un Fernando (Baez) más cuando vi como lo golpeaba".

También sostuvo que "yo no voy a apañar esto. Que la justicia haga lo que tiene que hacer".

Por su parte, el padre pidió disculpas a los padres del joven agredido e indicó: "Es lo único que me sale, porque lamentablemente no hay un libro que te enseñe a ser padre y yo no le enseñé eso. Por suerte el chico no tiene golpes de gravedad".