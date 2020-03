VIDEO.- En medio de la pandemia, ¿cómo viajan los platenses en micros y trenes?

En el marco de la propagación del coronavirus, este diario recorrió la terminal de Ómnibus y la estación de tren y consultó a distintos usuarios sobre cuáles son las medidas que ven implementadas por las empresas y cuáles están realizando ellos día a día a nivel personal.

En esa línea, la mayoría de los entrevistados coincidieron en que no hay recomendaciones en ninguno de los dos puntos críticos de movimiento de la Ciudad. "Yo me manejo en tren y con el Talp y no vi ninguna recomendación", dijo Miguel a punto de tomar el Roca.

Otra usuaria también del tren identificada como Liliana consignó que tampoco ve anuncios, pero que ella persiste con el lavado de manos y la educación de sus allegados para que también lo hagan. Misma técnica reportaron Miriam y María.

Asimismo, Miriam fue una de las que aseguró que sí observó medidas implementadas. "Sí, están constantemente hablando por el parlante del tren, recomendaciones y todo lo que hay que hacer", afirmó.

En la terminal, en tanto, Claudina también señaló la falta de información en los espacios públicos, al igual que Norma, que indicó que "yo sigo lo que dicen los médicos y escucho en las noticias".

Instan a colocar alcohol en gel en el transporte público platense

Las empresas de transporte público de pasajeros y la Comuna acordaron colocar dispensers de alcohol en gel en los vehículos y garantizar la desinfección diaria en todas las unidades, con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagio de enfermedades respiratorias, como el Covid-19.

La medida, que alcanza a colectivos, taxis y combis, implicará también intensificar campañas de concientización en las unidades para prevenir el contagio y brindar información a los pasajeros sobre los protocolos de licencias a las personas que viajaron a los países en riesgo para que no concurran a sus lugares de trabajo con riesgo de enfermedades respiratorias.

Teniendo en cuenta los tiempos de colocación de los dispositivos y la preparación de la cartelería, fuentes oficiales aseguraron que las unidades de transporte público de pasajeros de la Ciudad contarán con alcohol en gel “en los próximos días”.