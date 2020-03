Finalmente, desbloquearon la tablet de Natacha

Luego de tanta insistencia por parte de la familia de Natacha Jaitt, se logró destrabar su iPad y poder acceder a la información que tenía en su interior, aunque todavía no fue analizada.

Los peritos informáticos destinados a tal fin lograron -en el día de ayer- descargar 4.1 gigabytes de información del aparato de la modelo, que murió en la madrugada del 23 de febrero del año pasado en el salón de fiestas “Xanadú” (de Benavídez).

“Hay mucha información. Fotos, videos y ubicaciones de mapas, ahora hay que analizarla”, precisó una fuente judicial, mientras que el abogado querellante Alejandro Cipolla (quien representa a la hija de Jaitt) detalló: “hay casi 20.000 fotos y 370 videos”.

Ya se habían hecho varias intentos para desbloquear el artefacto, pero habían fracasado. Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, confirmó que se logró gracias al “trabajo en conjunto” realizado por Gendarmería Nacional Argentina y Celebrate Inc. (una compañía israelí especializada en desbloquear este tipo de dispositivos): “Estoy contento. Hicieron una apertura parcial y tienen que seguir buscando más información en la memoria. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar”.

Según el conductor radial, la familia tuvo que recorrer un “largo camino” para desbloquear el dispositivo de la mediática, y lo lograron a través de un pedido especial: “La Policía Federal abrió rápido los teléfonos de los rugbiers. Hicimos la presentación, y mandaron a la Policía de la Provincia a desbloquear la tablet. Probaron dos veces, y fallaron”. Recién “en el cuarto intento lo lograron. ¿Por qué abrieron la tablet de Natacha? Porque nosotros expusimos a la Justicia que en la causa de los rugbiers pudieron, y en la investigación de mi hermana, no. Ellos estaban pasando una vergüenza nacional. Entonces llamaron a Gendarmería Nacional y Celebrate Inc.”, precisó Ulises.