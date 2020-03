Andy: “Trato de no quedarme con quién está enfrente, la competencia es con nosotros mismos”

“Somos distintos. Somos únicos e irrepetibles. Pero tenemos mucho más en común de lo que pensamos”. Ese es el lema que vuelve a elegir, en esta cuarta temporada, el ciclo “PH - Podemos Hablar”. Con Andy Kusnetzoff a la cabeza, el programa regresa hoy a las 22 a la pantalla de Telefé, para reivindicar lo hecho en el año anterior.

“Trato de no quedarme con quién está en frente. La competencia es con nosotros mismos”, aseguró el conductor, cuando le marcaron que -una vez más- batallará en el prime time de los sábados contra Mirtha Legrand.

El periodista considera que “la fórmula nos resultó”, por eso tratan de que el programa “tenga personalidad y que quede claro que no tratamos de copiar a ninguno, sino de encontrar nuestro formato. Una vez que se logró no se trató más quién estaba en frente. La competencia es con nosotros mismos y cómo hacemos que los invitados se destaquen. Por ahora lo logramos y espero que este año siga así”.

A propósito de esta competencia, Mirtha se refirió recientemente a la batalla de los sábados. “A mí me gusta ganar, pero hay días que pierdo. Siempre me va bien, pero Andy -mi competidor de los sábados a la noche- está muy fuerte”, dijo La Chiqui y habló sobre la similitud y diferencia entre los formatos: “¡Sí, me molesta (que el programa sea parecido al suyo)! Es una copia aggiornada de mi programa. La diferencia es que él hace preguntas muy sexuales que yo no trato en mi programa”.

EL RATING

Andy se sincera y confiesa que “uno no puede escaparle al rating porque es una manera de ver si al programa le va bien o no”, pero está seguro que hay “algo más importante” y es “si es un buen programa de televisión o no. Si el programa es bueno tiene un público que lo acompaña, entonces trato de prestarle atención a todas esas cosas. El minuto a minuto siempre está presente, no voy a mentir, pero me voy dando cuenta por donde pasa el programa según cómo le va yendo y ahí vamos”.

También se adentra en su “forma” de ver la televisión y a su propio ciclo, que está relacionada con la identificación: “Tiene que ver con que me represente, con que hagamos las cosas a mi manera y que cuando lo vea diga ‘sí, tiene que ver conmigo’. Después sobre otros sistemas y otros conductores respeto a todos, pero trato de hacer las cosas a mi manera”.

“Me gustaría tener al Presidente, por supuesto. Ha venido a ‘PH’ antes de ser Presidente”

INVITADOS

La apertura de esta cuarta temporada tendrá como invitados a Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia Peña, Fernando Burlando, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés “Chapu” Nocioni. Ellos, como propone el formato, se sorprenderán al descubrir “sus puntos de encuentro”, charlarán sobre temas de actualidad, debatirán y abrirán las puertas de su intimidad.

En cuanto a las historias de vida de sus invitados, Kusnetzoff reconoció que se mete “en temas donde el grupo haya hablado, quizás en una nota chiquita o algo pero no me meto en la intimidad sin permiso”. Todas las “intimidades” que puedan llegar hasta la mesa o la antesala, están vinculadas a “cosas que he visto”, revela el animador, quien también pone límites: “Después hay preguntas que no hago”.

Según Andy “hay maneras” propicias de poder descubrir “si al invitado le incomoda o no, en las respuestas o en la mirada, y se trata de ir mirando eso”. Lo que él busca es el bienestar de los participantes del envío: “A mí no me interesa la vida privada que no quiera contarme. Yo hago preguntas y el formato contiene eso, el que no quiere compartir que no comparta. Uno trata de no hacerlo sentir incómodo y que quiera compartir lo que quiera compartir”.

Una idea que le viene rondando por la cabeza es llevar a Alberto Fernández al programa: “Me gustaría tener al Presidente, por supuesto. Ha venido a ‘PH’ antes de ser Presidente. Pero sí, hay que hacer un equilibro, muchas excepciones no hicimos. Muchos invitados no han venido porque preferían entrevista individual, el formato es entrevista grupal que tiene que ver con la energía de personas diferentes. Obviamente hay excepciones, como un Presidente, así que hay que ver la forma. Ojalá se dé, me gustaría tenerlo”.

Andy reconoce que “las cosas van cambiando y uno se va adaptando”, por eso “con una persona como él lo haría” (el hecho de invitarlo solo o con su familia), aunque insiste: “La interacción con los demás es lo importante del formato. Es cuestión de conversar, ojalá se dé en algún momento. No puedo saber todo lo que va a pasar en el año”.

Para Andy, haber transitado este camino con “PH, Podemos Hablar” (que a lo largo de sus tres temporadas anteriores recibió 654 invitados) es una gran alegría y puede plasmar en pantalla todo lo aprendido en su carrera, tanto televisiva (desde sus inicios en “CQC”) como radial (conduce “Perros de la calle” por la Metro hace más de 15 años): “Todo el recorrido te va trayendo hasta el presente. Así me encuentro con experiencias como la de ‘PH’ donde hay varias entrevistas al mismo tiempo y me hace aprender todo el tiempo. Me interesa llegar a la humanidad de las personas, aunque sean muy diferentes tratar de hablar de cómo es cada uno. Todos tenemos la experiencia de remarla para llegar a donde llegamos, anécdotas divertidas... Es la vida la misma la que tratamos de mostrar en ‘PH’”.