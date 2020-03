El dólar avanzó cuatro centavos y la soja, el trigo y el maíz cayeron en Chicago

El dólar cerró hoy en un promedio de $65,09 para la venta al público, con un avance de cuatro centavos respecto del viernes, en una rueda en la que el Banco Central debió vender divisas para abastecer una demanda más activa.

En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó en $63,04.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 84,61.

En este escenario, las monedas regionales también sufrieron depreciaciones. El real cayó 3,40%; el peso chileno cedió 2,04%; el peso colombiano perdió 1,92%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 89,07, con una merma de 0,1%; y el dólar MEP cotizaba a $ 87,35, con una baja de 1,0%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 216 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

En tanto, el precio de la soja, el trigo y el maíz volvieron a bajar en el mercado de Chicago, debido al temor en torno a los efectos del coronavirus sobre la economía mundial.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 3,18% (US$ 9,92) hasta los US$ 301,94 la tonelada, y la de julio lo hizo por 2,97% (US$ 9,37) para concluir la jornada a US$ 305,16 la tonelada.

“La caída del día de hoy sobre el contrato con mayor volumen operado fue la mayor en términos porcentuales desde agosto de 2018", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Los contratos tocaron su nivel más bajo en casi 10 meses, debilitados por ventas masivas en los mercados financieros, derivadas de las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial debido a la pandemia de coronavirus”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La harina presentó una caída del 1,06% (US$ 3,53) hasta los US$ 326,61 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 5,23% (US$ 30,42) para concluir la jornada a US$ 550,93 la tonelada.

Por su parte, el trigo decreció 1,58% (US$ 2,94) para ubicarse en US$ 182,98 la tonelada, debido a la tendencia general en los mercados financieros mundiales, comentó la BCR.

Por último, el maíz bajó 3,00% (US$ 4,33) y concluyó la jornada a US$ 139,66 la tonelada, "producto de la preocupación que reinó en los mercados internacionales de comodities, por los potenciales efectos del coronavirus sobre la economía y la demanda mundial", sostuvo la BCR.