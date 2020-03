Se suman las denuncias por violación de cuarentena en La Plata

El presidente Alberto Fernández advirtió que caerá "todo el rigor" de la ley sobre quienes violen el aislamiento social obligatorio en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, pese a la insistencia de las autoridades del pedido de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus, muchísimos vecinos aún no tomaron conciencia.

Eso despierta no solo el enojo de los funcionarios, sino también de los propios ciudadanos que denuncian a quienes no cumplen. Algunos de los casos que llegaron al Whatsapp de El DIA, denuncian casos en la Región en los que se cumple el decreto presidencial de aislamiento.

Por ejemplo, en Villa Elisa, un lector expresó: "Otra vez una reunión en 14 y 60 (foto), hemos denunciado por teléfono a la Policía, pero no hay respuestas".

Desde Villa Elvira, una mujer manifestó que "en la esquina de 65 y 122 frente a un conocido boliche había más de 30 personas en la vereda esperando para saludar un féretro. No está mal que se despida un ser querido, pero estaban todos juntos y con mucho contacto entre ellos. Era evitable".

En la zona de 62 entre 28 y 29, un vecino denunció que "hay un papá que todos los días saca a pasear a una criatura en un andador tipo zapato. No sólo que no está bien, sino que no respeta al resto de los vecinos del barrio".

Varias de las quejas de vecinos de distintas zonas están referidas a las mascotas. "Con la excusa de pasear a los perros, aprovechan y se quedan más de la cuenta en espacios verdes. Cuando la recomendación es que hagan sus necesidades y enseguida se metan en sus casas".

En barrio Norte, un joven denunció a un grupo de cuatro jóvenes que circulaban "paseando" por la vereda. "Andan en grupo, sin importarles nada, vivo en una pensión y todos somos lo más estrictos que podemos ser para cumplir, saliendo sólo para las compras y de a uno. Me he cansado de ver gente a la cual poco le importa".

En Ringuelet, un lector dijo que "la avendia 7 a la altura de 511 a 502 es un permanente correr de autos. Bicicletas, gente caminando. Parece que están de joda. Que manden controles para esta zona. Evitan los controles en el Camino Centenario".