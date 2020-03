Empieza el pago del IPS y en el Bapro por ahora cobrarán solo los que tienen tarjeta

Los jubilados de la administración bonaerense que cobran bajo el paraguas del IPS tendrán que acercarse hoy a los cajeros automáticos si es que quieren hacerse del efectivo, ya que todas las sucursales bancarias estarán cerradas al menos hasta el 31 de marzo, según disposición del Banco Central.

Ante las consultas que realizaron a este diario los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que cobran por esta vía, una de las que surgió es la de si necesitaban un permiso especial para ir a un cajero y no tener inconvenientes en la circulación en la vía pública. Eso está contemplado en las normativas federales que rigen en todo el país, es decir, que el que vaya con DNI y tarjeta bancaria en mano no tendrá ningún inconveniente para circular en la vía pública con ese fin.

Es que una postal habitual y repetida cada mes en los bancos de la Región que pagan a jubilados nacionales y provinciales son las colas en las puertas de las sucursales. Ahora, coronavirus mediante, se esperan operativos especiales en los cajeros para evitar amontonamientos y que se respete la distancia prudencial.

LOS QUE NO TIENEN TARJETA

Pero la preocupación se centra en cientos de hombres y mujeres de la tercera edad que cobran por caja en las sucursales, una realidad que el coronavirus impide por normativa del Banco Central, ya que todos los bancos del país están cerrados.

Acostumbrados a hacer largas filas frente a las entidades para percibir su jubilación o pensión cobrándola en la caja, porque en algunos casos no utilizan su tarjeta bancaria asociada a su cuenta y en otros ni siquiera la tienen, según contaron a EL DIA, este diario pudo saber de fuentes vinculadas al gobierno bonaerense que en el Banco Provincia trabajan para implementar un sistema especial destinado a las personas que no tengan en uso la tarjeta de débito, para que puedan retirar el dinero de sus haberes desde un cajero a través de una clave, aunque no dieron seguridad acerca de que eso esté operativo desde el primer día, es decir, mañana.

“Hay un universo de jubilados y empleados que no cobran por cajero, lo hacen por un sistema que se llama ticketera que hace que deban ir cobrar por caja. El área de sistemas del Banco Provincia está trabajando para poner esos fondos disponibles en los cajeros con una clave que permitiría una sola extracción. Y para aquellos que no la tengan o la tengan desmagnetizada pueden pedir una por BIP (homebanking) o BIP móvil.”, explicaron las fuentes a EL DIA, en donde reiteraron también que todas las dudas acerca del sistema se pueden canalizar en los teléfonos del banco (0810-222-2776), en la web y medios digitales.

“Todas las cuentas tienen una tarjeta asociada y además está el sistema extra cash, que permite retirar dinero haciendo una compra en un supermercado”, agregaron desde la entidad bancaria que preside Juan Cuattromo. Un dato importante a tener en cuenta desde que se decretó la cuarentena por el coronavirus es que el trámite de supervivencia (fe de vida) quedó suspendido hasta el 30 de abril para los jubilados de Anses y hasta el 30 de junio para los bonaerenses del IPS.

Hace pocos días desde e Instituto de Previsión Social Bonaerense (IPS) se informó que los jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires tendrán depositados los haberes correspondientes al mes de marzo entre este viernes 27 y el lunes 30, según cronograma pautado de acuerdo al número final del DNI.

Desde el Banco Provincia le explicaron a EL DÍA que “estamos garantizando la disponibilidad de efectivo en los cajeros y comunicando en todos nuestros medios y redes sociales tutoriales para la utilización de canales electrónicos. Se trata de una situación extraordinaria de salud pública”.

Desde el banco oficial bonaerense remarcan la permanente recarga de efectivo que se hace en los cajeros para que no se queden sin plata, en toda la Provincia y en especial en la Región, donde la presencia de la entidad y la cantidad de usuarios es mucho mayor a la de cualquier ciudad bonaerense.

El abastecimiento de dinero a la red de cajeros automáticos es una de las actividades exceptuadas de la cuarentena dispuesta por el gobierno. Todo el personal de bancos, transportadoras de caudales y el Tesoro del Banco Central continuará trabajando. Tanto desde las entidades financieras como desde el gobierno se ha garantizado que los cajeros tendrán dinero mientras dure el aislamiento. Los jubilados, además, pueden extraer dinero de sus cuentas previsionales desde cajeros de cualquier banco y cualquier red (Link o Banelco) sin costo alguno.

Por eso, para acceder a cobrar sus haberes en efectivo, los beneficiarios tendrán dos vías: los cajeros automáticos de todas las redes (los que no son del Bapro limitan la extracción diaria a $3.000 mientras que los del Provincia ampliaron a $20.000 el límite diario para evitar aglomeraciones en los cajeros) y los puntos de cobranza extrabancarios, es decir, aquellos comercios en los que comprando con tarjeta de débito puede retirarse dinero en efectivo.

RECOMIENDAn COMPRAS CON DÉBITo

Especialistas del sector consultados por este diario recomiendan comprar con tarjeta de débito ya que esto evitará que se formen largas colas en los cajeros en plena cuarentena.

Además, muchas cadenas de supermercados y estaciones de servicio ofrecen esta posibilidad. El servicio funciona tanto con las tarjetas de débito Visa, con la marca “Extracash”, como con Mastercard, con “Cashback”.