“Es bueno para todos los atletas que ya se haya puesto una fecha”

Belén Casetta es una de las mejores exponentes del atletismo argentina en la actualidad. La atleta marplatense cuenta con el récord argentino y sudamericano en la distancia de 3.000 metros con obstáculos. Es una de las deportistas de nuestro país clasificadas para los Juegos de Tokio, que según lo que informó el COI fueron reprogramados para año que viene como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Casetta se encuentra en su casa de Mar del Plata haciendo la cuarenta obligatoria, ya que el domingo pasado regresó desde Kenia donde se encontraba haciendo la preparación para los Juegos. El viaje de vuelta fue una verdadera odisea para la atleta de 25 años.

“La verdad el viaje fue una odisea. En Etiopía me largué a llorar, no podía más”

Belén Casetta,

atleta

“Es bueno que el COI haya fijado una fecha de la realización de los Juegos para que cada atleta sevaya preparando física y mentalmente de cara a la competencia olímpica; aunque por ahora podemos hacer poco y nada debido a que en mi caso estoy en cuarentena obligatoria”, comenzó diciendo Casetta en el diálogo que mantuvo con este medio.

“Tengo una rutina diaria que se basa en un trabajo aeróbico y de fuerza acompañado de la dieta. En mi casa tengo bastante espacio con un fondo amplio, pero no es lo mismo. También este tiempo se lo dedico a estudiar la carrera de Derecho, ya que lo estoy haciendo a distancia. Me encuentro en segundo año; mientras que también aprovecho para leer novelas policiales, que son mis preferidas, y a la noche ver alguna serie o película en Netflix”, contó Belén en resumidas cuentas como es su vida día a día.

Pero por otro lado, Casetta se lamenta el hecho de la suspensión de los Juegos Olímpicos. “Yo me encontraba en Kenia cuando se desató el tema del coronavirus realizando mi preparación, ya que laidea era ir directamente de dicho país a Japón por lo que el hecho de que el viaje era más corto y la diferencia horaria era mucho menor”, resaltó la atleta.

SU EXPERIENCIA EN KENIA

La marplatense viajó a Kenia, junto con su entrenador Leonardo Malgor, el 24 de febrero para comenzar sus trabajos dos días después en la ciudad de Inten, que se encuentra a 2.500 metros sobre la altura del mar y situada a 261 kilómetros al noroeste de Nairobi, la capital del país africano.

“Inten es un lugar espectacular. Ahí aprovechan para entrenar todas estrellas del atletismo mundial, medallistas mundiales y olímpicos y también atletas que lograron récords. Todo iba bien tomando las precauciones del caso por el coronavirus hasta que el presidente de Kenia (Uhuru Kenyatta) ordenó que este lugar quede aislado y no ingrese nadie tras confirmarse los primeros casas”, manifestó Casetta.

“Estaba totalmente aislada. Había controles en todas las rutas. Estaba todo reforzado para que no haya contacto de los atletas con gente de otras ciudades. Había policías y militares controlando el tema de la seguridad, para que no ingrese nadie”, explicó la finalista de su prueba en el Mundial Atletismo Londres 2017.

El regreso no resultó sencillo. “Desde el Enard me dijeron que tenía que volver, porque se cerraban las fronteras de Argentina”, comentó. Casetta primero tuvo que irse desde Inten hasta El Doret para después viajar a Nairobi, la capital keniana. Tuvo que sortear diferentes controles para trasladarse a Etiopía con la idea de emprender un vuelo directo a nuestro país, pero se encontró con la aerolínea no estaba autorizada para aterrizar en Ezeiza.

Por eso mismo hizo escala en San Pablo. Se quedó unos pocos días en la ciudad brasileña y el sábado localizó dos vuelos hacia el país por medio de Aerolíneas Argentinas. Cuando parecía que finalmente iba a regresar, el vuelo se demoró ya que un enjambre de abejas que impidió el funcionamiento de uno de los motores de la aeronave.

“La verdad que el viaje fue una odisea. En Etiopía me largué a llorar. No podía más y para colmo de males el vuelo no estaba permitido para viajar directamente a la Argentina. Me quedaba ahí o viajaba a Brasil. Decidí viajar. Ahí estuve varada un par de días hasta que se confirmó lo de Aerolíneas. Cuando llegué a Ezeiza, el domingo por la madrugada, todo parecía de ciencia ficción. Paneles para controlarnos la temperatura y el personal que nos recibió se encontraba vestido con los trajes blancos y todas las protecciones del caso”, siguió diciendo Casetta.

Por último acotó que “en Ezeiza me estaba esperando mi hermano que me trajo hasta Mar del Plata. Él también quedó en cuarentena por el hecho de estar en contacto conmigo. Yo estoy bien sin ningún síntoma. Eso sí estoy aislada de todo el mundo y ni a mi mamá puede verla”, cerró la atleta en charla con este diario.