Donda: "La Iglesia tiene una posición histórica sobre el aborto y está muy bien que se manifieste"

La titular del Inadi, Victoria Donda, sostuvo hoy que "la Iglesia tiene una posición histórica y está muy bien que se manifieste" respecto al proyecto de legalización del aborto, al tiempo que expresó su expectativa de "que no haya inconvenientes" para la aprobación en el Congreso de la iniciativa que enviará el Ejecutivo.



"La Iglesia tiene una posición histórica y estamos en democracia: está muy bien que todos los sectores que se quieran manifestar lo hagan", dijo la funcionaria en diálogo con Futurock, al referirse a la misa realizada ayer en la Basílica de Luján en oposición al proyecto para legalizar la interrupción del embarazo.



"Quiero una sociedad democrática en la que todos podamos manifestarnos sin imponer a nadie su creencia", agregó la titular del INADI.



Respecto del proyecto de ley que ingresará al Congreso en los próximos días, Donda sostuvo que "el tema de fondo fue largamente debatido hace dos años en la Cámara de Diputados y fue aprobado: espero que no haya mayores inconvenientes".



"Ahora con una presidencia distinta en el Senado respecto de quien lo hizo hace dos años también espero que salga positivamente", agregó la funcionaria en referencia a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, reconocida opositora a la interrupción legal de embarazo.



Por otra parte, Donda sostuvo que para terminar con los femicidios en la Argentina "no sólo necesitamos jueces activos sino también que las mujeres sean escuchadas cuando van a denunciar", por lo que sostuvo que hay una necesidad de "articular un país con políticas transversales" entre la Justicia y las fuerzas de seguridad.



"Tenemos una ministra de Seguridad como Sabina Frederic que está muy al tanto de estas situaciones, pero tampoco alcanza porque necesitamos que todas las fuerzas del país tengan la misma sintonía", concluyó Donda.