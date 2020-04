Cita con el humor negro: los De la Mora dicen adiós a la tevé

La serie mexicana “La casa de las flores”, que combinó altas dosis de dramas familiares con humor negro, llega hoy a su final con el estreno de la tercera y última temporada porque, dice su director Manolo Caro, “hay que saber despedirse.

En su nueva entrega, que se habilitará hoy para los usuarios de Netflix, los espectadores regresarán al pasado para conocer la vida, los deseos y las aspiraciones de los hermanos De la Mora.

Tras la muerte del personaje de Verónica Castro (Virginia de la Mora), Elena (Aislinn Derbez), Paulina (Cecilia Suárez) y Julián (Darío Yazbek) afrontaron en la segunda temporada el duelo con una familia que se caía a pedazos y exploraron temas como las sectas religiosas y el empoderamiento femenino, entre otros.

Ahora, en esta nueva temporada, realizada por el director Manolo Caro, el espectador viajará al pasado, concretamente hasta 1979, junto con la matriarca de la familia, Virginia de la Mora (interpretada ahora por Isabel Burr) convertida en una joven que explicará todo lo que ha acontecido a su familia.

Para esta nueva tanda de capítulos, la producción ha incorporada caras nuevas a su elenco, entre los que destaca el actor y cantante Christian Chávez, la cantante Ximena Sariñana, Rebecca Jones o Tiago Correa, que ayudarán al elenco principal a resolver los interrogantes que quedaron sueltos.

“Hay que saber despedirse de las cosas, no sé si es un adiós para siempre, pero en este momento para mí es importante dejar descansar a la familia que me dio tantos momentos agradables”, aseguró Manolo Caro, y en la misma línea expresó que “uno se va dando cuenta cuando los proyectos llegan a su fin. Fue tan sorpresivo el éxito de la serie que en algún momento también fue abrumador. Todos están contentos con el trabajo y se sintieron cómodos cuando en un comienzo planteé la idea de contar la historia en tres entregas”.

El autor de los filmes “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” y “La vida inmoral de la pareja ideal”, que actualmente se encuentra en México junto a su familia cumpliendo las indicaciones del Gobierno respecto de la pandemia de coronavirus, consideró que este momento histórico “cambiará la forma de convivir, de integrarse a la naturaleza y también la definición de lujo”.

El éxito de “La casa de las flores”, reconoció el realizador, gira en torno a un tema universal, y eso es lo que a su entender la hizo tan atractiva para el público. “No habla de una florería ni de una infidelidad. Habla de una familia y cómo se va transformando de acuerdo a los hechos, del amor entre hermanos más allá de no estar completamente de acuerdo”, enfatizó.

¿Será el final definitivo de la familia De la Mora en la televisión? Caro deja la puerta abierta: “‘La casa de las Flores’” significó tanto para mí que no me gustaría decir que nunca volveré, porque la industria del entretenimiento es tan cambiante que hay que estar abierto, pero tengo muchísimas ganas de indagar otros universos, nuevos formatos y géneros”. En este sentido, el realizador está listo para estrenar, también en Netflix, “Alguien tiene que morir”, un drama “casi con tintes de thriller donde no hay ni una sonrisa, ni medio chiste que de la posibilidad a sonreír”. Según anticipó, “contará la historia del ballet en 1950 y será protagonizado por Isaac Hernández, considerado el mejor bailarín de ballet del mundo. Es un formato distinto, tres capítulos de una hora sin posibilidad de otra temporada y un elenco maravilloso con Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Carlos Cuevas, Héctor Espósito y Alejandro Speitzer”.