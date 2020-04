Ante la confusión, varios aprovecharon la tarde para tomar sol: 1.600 infracciones

¿Se puede salir a dar una vuelta? ¿Cuando empieza a regir lo que dijo el sábado a la noche el presidente Alberto Fernández? ¿Se puede ir caminando hasta la plaza? ¿Y si lavamos el auto aprovechando que hay sol? ¿Me acompañás hasta la panadería? ¿Saco al perro a dar una vuelta?

Preguntas más, preguntas menos. En la mayoría de los hogares hubo confusión y dudas respecto al DNU que recién hoy empezará a regir en todo el país, pero que cada provincia y municipio modificó de acuerdo a su decisión. En La Plata, por ejemplo, el intendente Julio Garro descartó la posibilidad de salir una hora a 500 metros a la redonda.

Lo concreto es que ante tanta confusión -y hasta que se conoció la resolución-, muchos platenses abandonaron sus casas. Algunos por primera vez en cuatro semanas: hacía rato que no se veían por las calles tantos niños caminando con sus padres.

Por primera vez en la cuarentena se vieron muchos chicos caminando con sus padres

Por la noche desde la MLP se informó que se habían labrado 1.600 infracciones en diferentes operativos urbanos. Fue mucho más que días atrás, cuando el número promediaba las 200 actas. Ayer hubo controles en 72 e/ 17 y 18 de ambas manos; Boulevard 82 e/ 34 y 35 de ambas manos; 28 e/ 467 y 468; 532 e/ 13 y 14; 13 e/ 32 y 532 y 32 e/ 13 y 14. Y continuaron los retenes en cada uno de los accesos, en los Caminos Centenario y Belgrano, en la avenida 122 y en las avenidas 66 y 44 a la altura de la ruta 36.

LA SALIDA DE LOS MÁS CHICOS DESPUÉS DE MÁS DE UN MES

“Le pedí que me acompañase hasta la panadería”, contó una mamá que llevaba a su hijo del brazo. Lo mismo un papá que caminaba por la plaza España en horas de la tarde, ambos con sus respectivos barbijos. Por la zona de Parque Saavedra se vieron muchos padres con sus hijos en bicicleta, lo mismo que en el Paseo del Bosque. “A la mañana salí a caminar y había bastante gente, ahora veo que hay menos”, le contó José a este medio en la puerta de su edificio en 1 y 54.

Tal como contó el vecino, a la mañana hubo más movimiento que a la tarde, aprovechando el sol y los más de 20 grados, pero por sobre todas las cosas la falta de controles céntricos. Promediando las 15 horas algunos móviles policiales se apostaron en los principales espacios verdes indicando que no iba a ser una tarea sencilla salir a caminar sin tener que rendir explicaciones.

Fue muy frecuente toparse con bicicletas, patines y triciclos en las calles locales. Así lo pudo ver este medio en sus recorridas y lo denunciaron decenas de vecinos en las líneas telefónicas de este medio.

Lo notorio fue el crecimiento de circulación de autos. Dentro de la Ciudad hubo mucho y variado. De la zona Sur a City Bell o de Los Hornos para el centro. Si alguien hubiese regresado ayer de un viaje espacial hubiera notado menos gente que un domingo normal de invierno en La Plata, pero no tan diferente como para darse cuenta que algo raro y especial está ocurriendo. Sólo la situación de comercios cerrados.

Este es el punto más difícil de detectar para las autoridades. Si existe circulación interna es muy difícil de impedirla. No puede haber un patrullero por cuadra para evitar que un vecino quiera ir a visitar a otro, o si un chico quiere ver a su novia. O si la familia desea pasar una tarde como solían hacerlo.

Con el final de la tarde llegó el comunicado oficial de los gobiernos provinciales y municipales. Los grandes centros urbanos no permitirán flexibilizar la cuarentena. Y entonces otra vez la Ciudad volvió al modo off. Sólo motos y bicicletas con deliverys, muy pocos vehículos por las calles y silencio, mucho silencio. Otra vez a casa, con la cabeza gacha y con la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo se terminará esta pesadilla.

EN EL RÍO DE LA PLATA EL ÚNICO MOVIMIENTO LO APORTÓ EL AGUA

En Punta Lara hubo menos movimiento que en los barrios de La Plata y alrededores. En los paradores sobre el Río de La Plata casi nadie desafiando esta cuarentena que todavía no se definía hacia qué lugar se dirigía. Algunos pocos y de la zona cruzaron la avenida para tomar un mate, comer algo o mirar el agua marrón y muy picada por el viento sudoeste.

Tampoco fue necesaria la presencia policial para evitar que la gente se acercase al río. Un control en la salida de La Plata por diagonal 74 y otro en el mismo lugar para los que bajaban de la autopista Ricardo Balbín. Los controles internos sobre la costanera estuvieron vacíos.

Como ocurrió en La Plata, la circulación fue interna. Más vehículos que de costumbre circulando de casa en casa. Fue más marcado en zonas como Villa Catella y Villa del Plata.

En Berisso la escenografía fue similar. Pero la nota la dio un personal del comando patrulla que procedió a la detención de dos chicas y cuatro varones por violar la cuarentena. El hecho se dio cerca de las 13 horas cuando en 128 y 60 circulaban seis personas de entre 25 y 55 años, sin autorización ni poder justificar el motivo de ello. Todos fueron rápidamente detenidos por Infracción al articulo 205 y 239 y se los traslado a comisaría 4ta de Berisso para labrar actuaciones

HOY, EL DESAFÍO SERÁ MAYOR

A partir de hoy, más allá de que desde la Comuna se avisó que la cuarentena seguirá de igual manera que la semana anterior, comenzará una nueva etapa. Después de días de estudio, una importante rama del comercio buscará la mejor forma para reabrir sus negocios.

La semana pasada se alertaba de que un grupo iba a quedar exceptuado, como los vinculados a la industria textil, jugueterías, lubricentros e insumos tecnológicos. A partir de hoy empezarán a implementar la entrega de productos que fueron adquiridos oportunamente.

Además, otros rubros como los consultorios odontológicos y las ópticas seguirán atendiendo pero con turnos previos. Muchas consultas de la semana anterior empezarán a verse en estos días.

Por eso será una jornada clave. Los gobiernos de las principales provincias y ciudades no quieren aflojar la soga. Creen necesario mantener la cuarentena. Y hoy estarán con la mirada puesta en las calles. La Plata no será la excepción.

Lo que el sábado, tras las declaraciones del presidente Fernández, parecía ser el principio del fin de la cuarentena, anoche retrocedió unos casilleros como en el Juego de la Oca. Otra vez se mantendrá la lupa en el confinamiento. La economía debe reactivarse, pero todavía la salud está por encima de todo. Y de todos. Si tenías pensado salir de tu casa, mejor quedate.