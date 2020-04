Katy Perry y Orlando Bloom, otra pareja en crisis por el virus

Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron recientemente que están embarazados, pero, según trascendió, no todo es color de rosas en la relación: al parecer, el período de cuarentena ha afectado su romance de forma poderosa, y la pareja estaría ahora atravesando una profunda crisis, complicada porque incluye un embarazo y una convivencia forzada.

La convivencia es, al parecer, el problema: Perry y Bloom no conviven del todo bien bajo un mismo techo. “Considerando todo lo que está sucediendo con la pandemia de coronavirus, están estables”, aclaró de todos modos el entorno de la pareja a la revista People. “Esto es muy estresante para ellos como para todo el mundo, pero además pasan todo el día juntos y no están acostumbrados a eso, siempre funcionaron mejor con carreras separadas y no estando uno encima del otro de manera diaria”, agregaron.

Y a los problemas de convivencia se suma que Katy está muy nerviosa por vivir el embarazo en este contexto. “Tiene preocupaciones, es mamá primeriza y ahora todo es tan incierto, pero ambos están muy emocionados”, lanzaron desde el entorno de la parejita.

La cantante anunció que estaba embarazada a comienzos de marzo, mostrando su pancita por primera vez en un videoclip: Perry y Bloom esperan a una niña, primera para la pareja que ha vivido varias idas y vueltas en su historia romántica, y segundo hijo para el actor, que ya es padre de Flynn, el pequeño de 9 años, fruto de su relación con su ex mujer, la modelo Miranda Kerr.

Perry y Orlando iniciaron su romance en 2015, en febrero de 2017 anunciaron públicamente su separación, pero meses más tarde se reconciliaron. La parejita se comprometió el Día de los Enamorados del año pasado, y desde entonces Bloom había dicho varias veces que su deseo era ser padre por segunda vez, esta vez con Katy.

La parejita había iniciado antes de enterarse del embarazo los planes para una gran boda, pero la organización de la misma debió ponerse en pausa por las consecuencias de la pandemia que azota al mundo.

Y ahora, además del coronavirus, azota a la pareja una crisis compleja. ¿Podrán escapar a un mal que viene rompiendo varias parejas durante esta cuarentena? ¿habrá boda? Esta historia, claro, continuará...