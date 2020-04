La pandemia cambió los planes solidarios y Fundacore sale ahora a comprar insumos

Hasta los planes solidarios trastocó el coronavirus. Tiene potencia, pero no le alcanza para eliminarlos o bloquearlos, si para modificarlos. Por ejemplo, la Fundación de Ayuda al Niño con el Corazón Enfermo (FundaCore), que junta tapitas plásticas y aluminio para comprar equipamiento para el Hospital de Niños Sor María Ludovica tuvo que mutar esos objetivos por la compra de insumos para el área de pacientes cardíacos del hospital de 14 y 66. A su vez, dejó de recibir el aporte solidario de vecinos, comerciantes y otras instituciones por el aislamiento social obligatorio y las medidas sanitarias impuestas para evitar propagar el coronavirus. Esta medida se adoptó por tiempo indeterminado.

Con lo que recaudó de la última venta de 14 toneladas de tapitas, realizadas en marzo, está buscando insumos de excelente calidad para el área de cardiopatías del Sor María Ludovica.

“Por un tiempo no vamos a poder recibir aportes. Tenemos acopiado tapitas y aluminio en la sede de 55 entre 16 y 17, todo libre de COVID-19. Desde el 14 de marzo dejamos de recibir las donaciones y no sabemos cuándo vamos a reabrir la sede y recibir todas las donaciones que nos prometieron nuestros colaboradores solidarios. Resulta reconfortante seguir recibiendo mensajes de solidaridad, de la gente que guarda su aporte para cuando se pueda reabrir, y nosotros estamos informando cada paso que damos con los fondos que tenemos que administrar con extrema precisión, como siempre se hizo, pero ahora con una lupa aún mayor”, dijo Pamela Bonac, presidenta de FundaCore, entidad que comenzó a funcionar en 2014 y alcanzó un pico de fama cuando su propuesta solidaria fue parte del programa televisivo Bailando por un sueño.

Desde la fundación solidaria apuntaron que “la idea original era utilizar los fondos obtenidos por la última venta de tapitas para la compra de un frontoluz para cirugía o pinzas quirúrgicas para intervenciones en recién nacidos, que son pequeñas, pero por su precisión tienen un alto valor económico. Dado el contexto, esa compra se suspendió y ahora estamos buscando alcohol en gel, barbijos, máscaras 3D, cajas para intubación y extubación. Hay pocos insumos en el mercado, y los de mejor calidad están muy caros. Pero hay que equipar al sector, que tiene características muy especiales y estamos dispuestos a ayudarlos, como siempre”, apuntaron en FundaCore.

“Cuando nos escriben sobre las donaciones, lo dejamos a criterio de la gente. Entendemos a quienes tienen dudas o temor, porque mucho se habló en este tiempo del comportamiento del virus. Aquel que decida no guardarlo, lo comprendemos”, agrega Bonac, quien también pone una mirada en el futuro: “creo que cuando volvamos a abrir la sede, todo será gradual. La gente mayor de 60 años quizás no podrá venir a colaborar en un principio, porque hay que cuidarlos mucho, y no habrá besos y abrazos por vaya a saber cuánto tiempo. Estos gestos son parte de nuestro lema natural, espontáneo, para dar respuesta a nuestros colaboradores, es una devolución de cariño por el apoyo que recibimos”.

Pamela, añadió un consejito para quienes guardan las tapitas: “rociarlas con alcohol. Hay mucha información dando vuelta, algunas generan confusión, pero remarcamos que la decisión final de guardar o no las donaciones, está en manos de la gente y entendemos a todos”.

NUEVOS OBJETIVOS

Tras suspenderse las compras previstas de equipamiento y con una venta en la gatera, que tuvo que postergarse a pocos días de iniciarse la cuarentena obligatoria, ahora el objetivo está puesto en los insumos para que los médicos de terapia intensiva cardiovascular y los del quirófano de este sector estén protegidos del Covid-19.

Por ejemplo, las cajas de intubación y extubación, de acrílico, tienen un costo de 10.000 pesos cada una. “Hay de menor costo, pero son de otra calidad. Nosotros queremos lo mejor para ayudar. Las que vimos protegen mejor a los profesionales, porque en un procedimiento el paciente puede estornudar o tener arcadas, y el rocío pueden llegar al especialista que está haciendo la intervención”, explicaron desde FundaCore.

También remarcaron que “quizás hacen falta cuatro de esas cajas de intubación y extubación para el sector, pero vamos a colaborar con lo que podemos. Al menos llegar a la compra de dos cajas, una para terapia y otra para el quirófano”.

Además resaltan la preocupación por los precios de los barbijos, guantes y alcohol en gel. “Una compra se lleva más de 30.000 pesos” en estos insumos.

Bonac explica que “no es una tarea sencilla tratar a los niños con cardiopatías, se necesita una extrema capacitación y especialización. Por eso, ante un caso sospechoso o positivo de coronavirus la idea es que se pueda manejar en el área cardiovascular. Ante esta posibilidad, es importante que el sector pueda estar lo mejor equipado posible”.

LO QUE QUEDÓ EN 55

Según se informó en FundaCore, en la sede de la calle 55 entre 16 y 17 quedaron 5.000 kilos de tapitas sin vender, todo libre de Covid-19.

A su vez, está preparada una carga de aluminio, con más de 2.000 kilos. “Teniamos hasta el flete cubierto, con una donación, pero por una medida preventiva que adoptamos, resolvimos postergarla. No queremos que nadie ponga en riesgo su salud”, remarcaron en la entidad solidaria.