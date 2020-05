Beneficiarios del IFE hace una semana esperan a la camioneta de Anses para poder cobrar

Un grupo de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia denuncia que hace una semana esperan a la camioneta de Anses para poder cobrar. Ellos deben actualizar los datos para que se efectivice el depósito de los $10 mil pero, según sostienen, no se ha presentado la oficina móvil en la esquina de 4 y 51 para poder realizar dicho trámite que destrabe el pago.

Jaime Noel Grondona estuvo esta mañana en la puerta de Correo Argentina aguardando la llegada de ese vehículo y contó a EL DIA que "tengo todo para cobrar pero no están actualizando los datos en Anses. Somos más de 40 personas". Asimismo agregó que "hace una semana que venimos todos los días y vamos a estar acá hasta que aparezca porque ya no tenemos para comer. Tenemos la plata depositada ahí adentro y no podemos cobrar".

Cronograma

Por otro lado, los beneficiarios del IFE con DNI terminado en 3, letra inicial del apellido de la M a la Z y que eligieron cobrar a través del Correo Argentino, podrán concurrir hoy a la sucursal más próxima a su domicilio para percibir la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos. Por su parte, las personas que se inscribieron para percibir el IFE con DNI terminado en 8 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver hoy a pedir la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Asimismo, la Anses habilitó en su sitio web un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago del IFE para facilitarle a todos los beneficiarios del país la información precisa sobre su beneficio. Por eso, quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página web de Anses, www.anses.gob.ar, y luego al aplicativo “Consultá tu cobro de IFE”, donde se le solicitará el número de DNI y se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro.

La semana pasada comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que, habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo, seleccionaron la opción de cobro por Correo Argentino entre el 15 y el 20 de abril pasados, precisó la Anses. En total, suman 1.314.446 las personas que concurrirán a la sucursal del Correo más cercana a su domicilio, de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil, pero también según la inicial del apellido.

La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 27 de abril y el 1 de mayo. El cronograma continuará el lunes 18. con quienes tienen DNI finalizado en 4, con inicial del apellido de la A a la L, y el martes 19, de la M a la Z. A los que tienen terminación de DNI en 5, les tocará el miércoles 20 si su apellido comienza de la letra A a la L, y el jueves 21, de la M a la Z; en 6, el viernes 22, de la A a la L, y el martes 26, de la M a la Z; y en 7, el miércoles 27, de la A a la L, y el jueves 28, de la M a la Z.

El turno de los que tienen DNI finalizado en 8 será el viernes 29, para los apellidos con letra inicial de la A a la L, y el lunes 1 de junio, de la M a la Z; y para los concluidos en 9, el martes 2, de la A a la L, y el miércoles 3, de la M a la Z. Asimismo, el organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados sus datos en la base del Anses, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esas personas podrán corregir la información para quedar nuevamente inscriptas, y recibir la ayuda de $10.000 dispuesta por el Gobierno para los sectores de menores recursos.

