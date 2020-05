“Miragem”: un viaje al interior del agobio, la soledad y la tensión de Río

Paulo navega las calles de la noche de Río de Janeiro con su taxi. Trabaja de noche porque la ciudad brinda un respiro de su agobiante calor, y mientras piensa en cómo retomar la relación con su hijo, la belleza, la tensión, el color y el caos de la ciudad carioca se meten en su taxi: esa es la premisa de “Miragem”, nuevo trabajo cinematográfico de Eryk Rocha, que se estrenó ayer en la plataforma Cine.Ar Play, y que se puede ver de forma gratuita.

Un retrato de una Río, y una Brasil, en descomposición, pero retratado desde la superficie, desde los ojos de un trabajador de la noche. De hecho, dice Rocha, en diálogo con EL DIA, el filme “nace de mi observación en torno a Río de Janeiro, la ciudad donde crecí, y sobre todo con la noche de la ciudad, de las personas que trabajan en ella, y sobre todo de los taxistas, los taxistas como termómetro, como síntesis de cierta realidad urbana”.

“Siempre me interesó mucho esa atmósfera de la ciudad por la noche noche, y en especial de los trabajadores de la noche”, afirma Rocha, el hijo del mítico Glauber, y director del premiado documental sobre el movimiento del que fue parte su padre, “Cinema Novo”.

Y dentro de esos trabajadores que pululan la noche de Río, Rocha decidió narrar a través de un taxista: “Son personas que están en el corazón de la ciudad, involucrados en ese movimiento, ese caos de las grandes ciudades”, dice el cineasta. “Son como narradores de nuestro tiempo, escuchan las historias de los pasajeros que entran y salen del auto, los testimonios de nuestra sociedad, están en permanente contacto, en un contacto visceral con la ciudad. Y al tiempo que ellos escuchan esas historias, también las propagan, fabulan sobre esas historias, las reinventan: ahí hay una olla de relatos, de sonidos, de imágenes”.

Así, mientras atraviesa la noche, “mucho atraviesa ese auto y a ese personaje”, dice Rocha: el recorrido de Paulo refleja una ciudad “muy abandonada, con muchos niveles de violencia que se entrelazan y millones de desempleados, donde coexisten la belleza, que está en el pueblo negro y su cultura artística, y la violencia diaria, que en gran parte surge del Estado, con un modelo autoritario y que es coautor de una violencia diaria, direccionada a la gente más pobre”.

Y Paulo mismo es parte de esa masa oprimida: por no pagarle la pensión a su ex mujer, no puede ver a su hijo, por lo que se sube al taxi para ganar un poco de dinero y volver a ver a Mateus.

Pero no todo es opresión en esa travesía por una ciudad caótica. “Paulo está en un momento de transición, se está transformando, dejando atrás valores y vivencias”, agrega Rocha, que define a su criatura como “un extranjero en su propia tierra” que durante su travesía “reaprende a mirar la realidad, descubre una nueva manera de mirar el mundo”.

“Trabaja, tiene el cuerpo cansado, pero resiste, es un personaje de resistencia, que vive ese estado febril de cansancio, pero también desea, tiene amor por su hijo, hace el amor, baila. Me interesaba esa complejidad, sus contradicciones”, explica el realizador de películas como “Transeúnte” y “Campo de Jogo”.

Una lucha familiar para cualquiera. “El público argentino se reconocerá en la película: un personaje como Paulo en una ciudad como Río es algo que tiene que ver esencialmente con la realidad de otras metrópolis: Paulo es Paulo, pero también es millones de brasileños, y también de latinoamericanos. Hombres trabajadores, todavía jóvenes en cierto sentido, que están buscando un futuro, una nueva perspectiva frente al colapso, a la crisis y al desempleo y a la hostilidad de nuestros estados. Son personas que están sobreviviendo día a día, en la lucha, en el sueño, en el baile, en el fuego, y que siguen, y siguen, y siguen”.

EL FRENESÍ DE LA NOCHE

El viaje nocturno de Paulo refleja así su propia travesía dentro de una ciudad en llamas, con el calor humano y la violencia pulsando, energías que ingresan en el taxi de Paulo, filmados con el frenesí de la noche: “Miragem” es una ficción, pero con un retrato documental del entorno del personaje, un relato que se abre al registro documental y se contagia de esa energía del caos.

“Es una película de ficción pero muy porosa, muy abierta a la vida, a la pulsación de la ciudad, a su energía vital que invade la ficción y transforma la puesta en escena”, dice al respecto Rocha.

Una decisión provocada por “la misma naturaleza de la película: el protagonista es un taxista, en pleno contacto con esa vida que pulsa afuera. No tendría sentido hacer una película de ficción de un personaje así, un viajante, en pleno movimiento, en contacto con la ciudad, pero aislada de la propia realidad: el camino del documental es el camino más honesto que yo entendí para la película”.

Un retrato de una Río, y una Brasil, en descomposición, pero retratado desde la superficie

Rodada hace dos años, “Miragem” ya captaba con su registro documental la tensión política que se vive en Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff como presidenta y la asunción de Jair Bolsonaro. “Estamos viviendo una doble catástrofe: la catástrofe política, de tener un presidente de extrema derecha que camina hacia un régimen totalitario, y la catástrofe de la pandemia”, opina Rocha, por lo que estrenar en este contexto es “muy fuerte”, sobre todo, afirma teniendo en cuenta que ciertos aspectos de la cinta parecen resonar con el presente pandémico.

“La soledad de Paulo, las noches vacías, la atmósfera cargada de la ciudad, de una cierta melancolía, algo que está traducido en la película por la fotografía, una fotografía cerrada, enclaustrada en los ojos de Paulo, en los gestos”, explica el director, que apeló a planos cerrados para observar de cerca la presión que vive Paulo para encauzar la relación con su hijo, mientras encuentra un nuevo amor en uno de sus viajes.

En esas largas noches de soledad y demasiada presión, el teléfono celular, como en estos tiempos pandémicos, ofrece refugio y conexión: allí está Mateus, y Paulo “se alimenta de esas imágenes, de esos videos del hijo”; allí están sus colegas y sus afectos, a un mensaje de distancia.