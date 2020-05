¿Se hartó Cabré?: Laurita dijo que él no quiere reconciliarse

Pasaron algunas semanas desde la confirmación de la ruptura entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré tras dos años de amor. Y aunque nunca quedaron del todo claras las razones, más allá de las visiones diferentes sobre la vida, y ese cuento del “amor propio” que cada uno tiene para cada uno, claro, ahora la bailarina dejó entrever que el que tomó la decisión de separarse fue el actor y que, parece, no tiene intenciones de reconciliarse.

En una entrevista con Agustina Casanova, que se hizo por Instagram, Laurita Fernández se refirió a cómo le afectó la crisis con su pareja en su vida cotidiana.

“Me separé y me pegó la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia de que se me cerró el estómago”, reveló la rubia que, dijo, “por ahí me pasaba un día entero y no me daba cuenta que no había comido”.

Poniéndose seria, reconoció que no estuvo bien y que bajó peso, sin embargo, pudo encontrar el equilibrio y el apetito volvió solo. “Me ordené, pasé la etapa de desorden”, sostuvo.

Según dijo, no la pasó bien. “Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma dije que ‘ya está, acá está’”.

En esta línea, consultada sobre una posible reconciliación con el ex de la China Suárez, Laurita se sinceró revelando sin querer quién habría tomado la decisión de separarse.

“No porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”, manifestó Laurita.

Y agregó: “Yo hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés. Entonces, no da remar, esperar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”.