Para Kicillof son “aborrecibles” las domiciliarias a presos por delitos graves

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer que apurará las obras en cárceles bonaerenses para contar con 1.350 nuevas plazas destinadas al alojamiento de presos, al mismo tiempo que desmintió que el Ejecutivo esté detrás del otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos en medio de la pandemia de coronavirus.

“Nos parece aborrecible cuando se le dé prisión domiciliaria a quienes han cometido delitos graves exponiendo a las víctimas. No lo promovimos. No está dentro de nuestra jurisdicción. Espero que esa situación se revierta. Eso tiene que ocurrir por el Poder Judicial. Espero que la Corte ponga orden en esta situación. Yo no lo puedo hacer”, sentenció el Gobernador al encabezar una conferencia de prensa en La Plata, junto a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

Más duro, Berni disparó: “Los derechos de los presos hay que garantizarlos con orden, seguimiento y por sobre todas las cosas con control, no como hasta ahora que ha sido una liberación de presos totalmente descontrolada. Nadie sabe quiénes son, qué hicieron y a dónde fueron. La decisión del Poder Judicial ha sido torpe e irritativa. La Corte tiene la posibilidad de ordenar esta situación”.

En tanto que Alak recordó que las decisiones de externar internos las toma la Justicia”, negó “que se haya presionado a jueces” y, en cambio, apuntó contra los magistrados que se sumaron “a esta campaña de descalificación”.

Así, los funcionarios aprovecharon la comparecencia para sacar la pelota de la cancha del Ejecutivo y colocarla en el terreno de la Justicia, centro de todas las miradas tras el fallo de Casación que habilitó excarcelaciones a detenidos en riesgo de contraer coronavirus y que ayer -horas después del mensaje oficial- fue suspendido por la Suprema Corte (Ver nota principal).

Cruces por las obras

Con ese telón de fondo, el Gobernador prometió la inauguración de 1.350 nuevas plazas para descomprimir los atestados penales bonaerenses. En total, se ampliarán siete unidades carcelarias, se finalizarán un penal y una alcaidía. Habrá nuevos pabellones en La Plata, Campana, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Magdalena.

En la Región, se prevén 144 nuevas plazas en la alcaidía de Petinatto, donde la obra está al 65 por ciento y se estima su finalización para agosto. También, se proyectan otros 144 espacios en la Unidad 26, de Lisandro Olmos, donde la construcción está en el 57 por ciento y esperan concluirla para octubre.

“Lo tenemos que hacer porque en lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos que defender a los trabajadores del Servicio Penitenciario. Si hay crisis sanitaria al interior obviamente la capacidad hospitaliaria para el resto de la población se ve afectada. Es un problema de toda la comunidad”, aclaró con respecto a las obras.

En ese tramo de la conferencia, Kicillof aprovechó para dirigir sus dardos a la gestión anterior: dijo que asumió con una situación carcelaria “de emergencia”, con “una huelga de hambre de 15.000 internos” y deudas sin pagar: “En poco tiempo solucionamos esa situación”, apuntó.

En el mismo tono, el ministro Alak advirtió que el gobierno de María Eugenia Vidal aumentó la superpoblación en 16.000 presos y no construyó cárceles: “Es una irresponsabilidad que ahora sugieran mandar los internos a cuarteles o fábricas”, aseveró, para después resaltar que “las cárceles son lugares de altísimo riesgo de contagio. Todos los sectores mundo han tomando protocolos sanitarios y medidas de prevención. En la Provincia la situación de las cárceles es doblemente compleja, gravísima”.

Tras las críticas, en Juntos por el Cambio recogieron el guante y salieron a mostrar los borradores con el detalle de las obras carcelarias realizadas durante la administración Vidal. Según puntualizaron, en la gestión anterior se sumaron 1.510 plazas distribuidas entre una nueva cárcel (616) y una alcaldía departamental en Campana (216); la ampliación de alcaldías en Lomas de Zamora ( 146) San Martín (146) y La Plata (156); la puesta en valor de cárceles de Dolores ( 72) Azul (72 plazas), San Martín (42 plazas) y Olmos (44 plazas).

De lo exhibido se desprende también que el gobierno actual habría recibido decenas de obras en marcha, como una puesta en valor de la mencionada Unidad 26 de Lisandro Olmos, cuya primera etapa está en el 93 por ciento de ejecución.