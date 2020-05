La investigación de los delitos por los que se lo acusa a Cristian Martínez Gambini (35) podría tener derivaciones hacia otros artículos del código penal y hacia otros actores del mundo judicial si las sospechas que dejó entrever su abogado se traducen en información en las próximas horas, cuando se realice el peritaje al teléfono que tenía en las manos tras dispararle a la Policía con un arma de guerra.

Germán Oviedo, defensor del “hombre del FAL”, le dijo ayer a este diario que “algunos policías y funcionarios de la Justicia deberían estar preocupados. Porque si soy policía o funcionario por fuera de alguna fuerza y tuve alguna comunicación por algún motivo o estoy en la agenda de una persona que estuvo prófuga desde el mes de mayo del año pasado y le fueron sumando un montón de cosas, me pondría nervioso porque voy a tener que explicarlo”, analizó el abogado.

En esa línea, explicó que esos agentes públicos que pudieran haber tomado contacto con el imputado debieron encargarse de “hacer cesar” esa situación de evasión de la Justicia.

Si no fue así, para Oviedo “o le dieron cobertura o no cumplieron con la obligación de denunciar” la posición de uno de los prófugos más buscados.

El abogado le puso palabras a la expectativa que genera la “apertura” del Samsung de última generación que usó Martínez Gambini mientras la policía no podía encontrarlo.

Las especulaciones retumbaron fuerte en Tribunales, tanto por el despliegue delictivo que se le atribuye a Martínez Gambini y a su vinculación con Marcelo “Tete” Arévalo (otro apuntado por los investigadores, con medio centenar de causas), como por la presunción de robustos lazos de connivencia con policías y funcionarios judiciales.

Oviedo dijo desconocer la agenda de su cliente y de lo que conoce prefirió no hablar, porque forma parte del ámbito secreto de la defensa profesional.

Eso no le impidió hacer cálculos: “puedo decir que me llama la atención que estuvo tanto tiempo prófugo y me consta como defensor que nunca se fue de la ciudad de La Plata”, dijo y detalló que “cada vez que necesité hablar con él vino a mi estudio”, una oficina situada en Barrio Hipódromo.

Oviedo patrocina a Martínez Gambini desde 2016. Comenzó a representarlo tras un incidente en Villa Elvira, desconectado de la causa que le generó el pedido de detención de mayo de 2019 por su presunta responsabilidad en el crimen de Fernando Iván Cousté, un joven de 21 ejecutado dentro de un departamento de un complejo situado en Altos de San Lorenzo, en octubre de 2015.

Aparentemente, la víctima estaba de visita allí y cayó por un error de los asesinos, que buscaban a otro joven. Ese blanco había huido instantes antes de que varios hombres ingresaran a los tiros.

Más acá, a mediados de febrero, a Martínez Gambini, el fiscal Alvaro Garganta lo acusó por un asalto en La Loma y también señaló a Arévalo. Pidió la captura de ambos por ese hecho y dejó sembrada la sospecha por la autoría de una plaga de entraderas en La Plata, Berisso y Ensenada.

Unas semanas después, la Cámara de Apelaciones excluyó a Arévalo de esa causa.

A quien se señalaba como su “lugarteniente” se le detectaron presuntos vínculos con otros delitos. Entre esos, el asalto a la sucursal del Banco Francés situada en 7 entre 32 y 33, el 18 de marzo. La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, a quien se le envió el teléfono que hoy abrirá la Policial Judicial luego de que el fiscal en turno durante la detención de Martínez Gambini el viernes 1, Marcelo Martini (UFI Nº 3), declinara la competencia.