“Argentina y Brasil son los que son porque existe esa rivalidad”

Hablar de Ronaldo Nazario es hablar de fútbol, goles y títulos de todos los colores. Sin embargo, poco se sabe del sacrificio que tuvo que realizar el fenómeno brasileño para llegar hasta lo más alto del deporte.

Así, y dentro de una charla mano a mano con Juan Sebastián Verón, el ex delantero del Inter, Barcelona y Real Madrid entre otros, compartió sus vivencias y lo que le costó llegar a ser aquel delantero que preocupaba con su sola presencia.

Desde Valladolid, donde es dueño del Club que lleva dicho nombre, el ex punta manifestó: “Desde San Cristóbal me fui a Cruzeiro por 100.000 dólares. Tenía 15 años y ya jugaba en una categoría abajo de los profesionales. Siempre jugué en una o dos categorías por encima de mi edad”, remarcó.

“Ya cuando cumplí los 16 me pusieron a jugar con los profesionales. Ganamos el Mineirao en el ´93 y después del Mundial me fui a Holanda y comenzó la etapa europea”, recordó.

Sobre sus primeros pasos, Ronaldo afirmó que antes era más complicado porque “los defensas te amenazaban y te decían cosas”. “Ahora es mucho más relajado”, completó. De hecho, el crack compartió una anécdota en relación a cómo se vivía el fútbol en aquel momento.

“El Mundial de 1994 fue mi Universidad. Aprendí muchísimo para el futuro”

Ronaldo,

sobre la experiencia en la cita ecuménica con 17 años

“En una entrevista dije un miércoles que marcaría tres goles el fin de semana. Y llegamos al partido el domingo y vino uno de atrás y me golpeó. Me caí. Eso fue a los dos minutos del comienzo”, explicó. “No sabía de dónde venía el golpe. Me levanté con sangre y uno me dijo:´acá no vas a marcar tres goles en tu puta vida´”, recordó entre risas. “Pasó un tiempo y a los diez minutos me lo hace de nuevo; y antes de que terminara el primer tiempo, lo mismo. Tenía toda la boca rota. Golpes de todos lados. Recuerdo que salí llorando del campo, di la entrevista llorando. Me estaban pegando sin balón”, exclamó. “Ya en la segunda parte, después de calmarme en el vestuario, no miraba el balón, miraba dónde estaba el defensor”, reconoció. “Ganamos 3 a 0 y marqué los tres goles, pero me pegaron lindo. Hubiera preferido no haber dicho eso”, reflexionó entre carcajadas. “Si alguien te dice que te va a pegar y que ta va a matar, con 16 años, uno se lo cree”, explicó.

Seguidamente llegó el turno de hablar de aquel primer título con el “Scratch”, que resultó piedra fundacional para lo que él luego lograría en Corea-Japón, ocho años más tarde.

“Yo jugué el Mundial 94 con 17 años. Fue algo espectacular. Ha sido mi Universidad. No por haber ganado, sino por haber estado cerca de los campeones que estuvieron allí”, remarcó. “Rivaldo, Dunga, Mario Silva, Aldair. Los miraba e intentaba asimilar todo lo posible”, explicó. “Me acuerdo de estar mirando a Bebeto y cómo se ponía los zapatos. Romario me pedía café cada cinco minutos y yo lo iba a buscar”, recordó. “Antes se daba mucho esto con los novatos. Siempre estaba haciendo algo para alguien. Pero la verdad es que aprendí muchísimo. Fue una preparación larguísima. Me sirvió muchísimo para el futuro. Por eso digo que a los jóvenes hay que tenerle paciencia”, aconsejó. “Hoy hay mucha ansiedad. Primero hay que hacer lo básico para luego ir a lo complejo. Hay mucha ansiedad en llegar a lo más alto. Intento tranquilizar a los más chicos porque en el camino se aprende muchísimo. Y es importante cada etapa”, sostuvo.

Al igual que muchos futbolistas, el camino de Ronaldo estuvo marcado por el deseo de triunfar, pese a los impedimentos y las lesiones, que lo afectaron gravemente.

“Mis ganas de triunfar eran tan grande que podría haber vivido en algún lugar con 60 grados bajo cero”, se refirió a su primer paso en Holanda. “Me puse a aprender holandés. Hacía todo lo que me decían”, remarcó y recordó un episodio con Zico. “Cuando tenía 10 u 11 años vi una entrevista a Zico. Y él entrenaba pegándole a la pared con la pierna izquierda. Una o dos horas. Y eso me quedó en la cabeza por mucho tiempo. Yo tenía la zurda ciega, no me servía ni para subir al autobús. Y durante años hice lo mismo que Zico, lo que me terminó sirviendo muchísimo. Terminé marcando casi 200 goles con la zurda”, explicó.

“El único motivo que me hizo superar todo eso es el gran amor que siempre le tuve al fútbol”

Ronaldo,

en relación a las lesiones que lo tuvieron a maltraer

Al momento de referirse a su etapa más complicada, marcada por las lesiones, fue contundente: “Solamente pensaba en regresar a jugar al fútbol. No tenía ni idea cómo. Muchos médicos me decían que tendría suerte de caminar y tener una vida normal. Estuve más de un año entrenando para volver. El único motivo que me hizo superar todo eso es el gran amor que siempre le tuve al fútbol”, destacó.

Ya sobre el cierre, “O Fenómeno” destacó a sus compañeros argentinos en los distintos clubes y deslizó una interesante reflexión sobre el enfrentamiento histórico entre Argentina y Brasil.

“No tengo ninguna historia negativa en relación a los argentinos. Tengo cariño y admiración por el pueblo argentino”, reconoció. “He jugado con muchos. Con Zanetti, el Cholo. He enfrentado a Batistuta muchas veces”, recordó. “Maradona, un gran ídolo. Ayala, el que más me pegó en la vida”, remarcó entre risas.

“Creo que Brasil y Argentina son lo que son porque existe esa rivalidad. Son como Messi y Cristiano Ronaldo, uno empuja al otro a esforzarse y a ser mejor”, concluyó.