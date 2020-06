El presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró ayer que el mediocampista Ricardo Centurión podría ser negociado “a cualquier club” si se decide que no permanezca en la entidad de Avellaneda al regreso de su préstamo en Vélez.

De esa manera, el dirigente abrió la puerta para un posible retorno a Boca, donde “Ricky” jugó la temporada 2016/17 bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto.

Centurión, confeso hincha “xeneize”, es propiedad de Racing, pero fue cedido hasta el próximo 30 de junio a Vélez, que no descartó un intento por conseguir su ficha de manera definitiva.

“Centurión es capital del club. Si se decide que no siga, no tenemos problemas en negociarlo con cualquier club que ponga el dinero y satisfaga las necesidades que Racing crea necesarias”, aviso Blanco en diálogo con un canal de cable.

El futuro de Centurión, de 27 años, en Racing, será “una decisión de la parte técnica” del club, que lideran el secretario del área, Diego Milito, y el entrenador Sebastián Beccacece, aclaró el presidente.

“Todavía no lo hablé con Diego (Milito). Para mí me es neutro, quiero lo mejor para el club, el plantel y para hacer lo mejor en el campeonato. Lo único que podría hablar con Centurión es si no me pongo de acuerdo con su contrato”, explicó.

En caso de plantearse una negociación con Boca podría ingresar en ella el defensor lateral Leonardo Jara, del gusto de Beccacece; del mismo modo que el delantero Agustín Bouzat sería considerado por Racing si se dialoga con Vélez para la permanencia del jugador en Liniers.