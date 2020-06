El Pata Medina y un exabrupto contra el ex presidente Macri

El ex jefe de la UOCRA seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, disparó contra el ex presidente, a quien acusó de armar las causas judiciales que hay en su contra y se despachó con exabrupto. “Fue un hijo de puta, un vende patria, ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no jodamos”, afirmó, quien está acusado de lavado de dinero y extorsión

Con prisión en su casa de Ensenada por problemas de salud y su edad, el sindicalista en una entrevista radial con “Baby” Etchecopar, Medina no ahorró en conceptos ni agresiones sobre Macri: “Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas hay que hacer justicia. A ese presidente lo eligió el pueblo y nunca le dio respuesta al pueblo. A mí no me gusta la injusticia. En Argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri”, desafió.

La Cámara Federal de La Plata le otorgó ayer a Medina el arresto domiciliario e impuso que debía proporcionarse custodia de Gendarmería Nacional y la colocación de un dispositivo electrónico.

Además, como medidas adicionales, ordenó que Medina entregue los documentos de viaje, se le prohíba salir del país y que se le imponga la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial, de aglomerar personas alrededor del domicilio y de comunicarse por sí o por terceros con miembros de la gestión anterior, actual o futura de la UOCRA Seccional La Plata u otras secciónales.