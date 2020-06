Sergio Berni, sobre la denuncia a Mario Baudry: "Si incurrió en un delito, será sancionado"

Tras la fuerte polémica que se desató a partir del episodio ocurrido el fin de semana en la ruta 210, el ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni salió a defender hoy a Mario Baudry, el funcionario de su cartera acusado de cometer "abuso de autoridad" al intervenir en un control policial que había detenido a su pareja, Verónica Ojeda, por supuesta violación de la cuarentena.

"Si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde", dijo Berni sobre el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Mario Baudry, quien fue acusado por un agente de tránsito del municipio de Brandsen por el incidente del pasado sábado, donde el funcionario se hizo presente en un auto oficial con sirenas en el puesto de control donde había sido detendida Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, e intervino para que los policías la dejaran seguir su viaje.

Según el relato que consta en la causa, Baudry estaba con síntomas de congestión y sin barbijo, y en esas condiciones reunió a los policías que participaban del operativo en el puesto de control, donde les reprochó no haber permitido el paso de su pareja ante la mirada de los agentes de tránsito de Brandsen.

Tras de ese episodio, el secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de esa ciudad, Marcelo Castillo, denunció a Baudry por “abuso de autoridad”. A partir de esa denuncia, intervino la fiscalía de Mariana Albisu, quien a su vez, por tratarse de presuntos delitos vinculados a la cuarentena, giró las actuaciones a la Justicia Federal de La Plata.

"El jefe de gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas, pero vuelvo a repetir: por suerte hay una denuncia. Será el juez el que tenga que investigar y si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”, explicó Berni en declaraciones periodísticas. “Si los agentes se sintieron maltratados, hicieron una denuncia y será el juez el que deba determinar si ese maltrato existió o no existió”, completó.

El hecho ocurrió el sábado 27 de junio entre las 15 y las 16, sobre la ruta 210 a la altura del kilómetro 60, en el límite entre los distritos de Brandsen y de San Vicente, donde el municipio había dispuesto un retén con agentes de Protección Ciudadana.

Ojeda, que manejaba una camioneta Toyota Hilux, fue detenida por un inspector quien le pidió los datos. La pareja de Baudry dijo que se trasladaba desde su domicilio en Ezeiza hasta una casa de descanso en la localidad de Loma Verde, Ranchos. Según el relato que consta en la causa, el oficial de tránsito le indicó que ese traslado no estaba permitido y le pidió que muestre la aplicación Cuidar, donde Ojeda, de acuerdo a lo que constató, figuraba como exceptuada con el rubro "Autoridad Superior de Gobierno".

Cuando el agente municipal le pidió que aguarde hasta que pueda verificar la información, Ojeda le avisó que llamaría a su pareja y le informó que era "Jefe de Gabinete de Berni", según el relato de la denuncia.

Mientras el oficial chequeaba el permiso de circulación de Ojeda con la base de datos de los exceptuados de las restricciones, ella llamó a su marido y lo puso en altavoz. Como el oficial que le hizo el control se negó a atenderlo, intervino un oficial de la Bonaerense que luego de conversar con Baudry permitió que Ojeda se dirigiera hacia Ranchos.

A los pocos minutos del episodio, Baudry se hizo presente en el lugar, a bordo de un automóvil Ford Focus manejando a alta velocidad y con sirena. "Cuando se bajó estaba sin barbijo y con signos de congestión", dijo Marcelo Castillo en la denuncia. "Se dirigió hacia la cabina del puesto policial, ingresando para reunirse con la totalidad del personal policial, durante alrededor de 10 minutos y luego retirarse”, detalló.