En lo se puede leer como una postura absolutamente diferenciada con la de su jefe de Gabinete, el presidente Alberto Fernández dijo ayer en Villa La Angostura que “la Argentina no nació cuando nosotros llegamos”, donde inauguró una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el gobierno anterior.

“Junto a @OmarGutierrezOk inauguramos, en Villa La Angostura, una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el Gobierno anterior. La Argentina no nació cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Junto a @OmarGutierrezOk inauguramos, en Villa La Angostura, una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el Gobierno anterior.



La Argentina no nació cuando nosotros llegamos. Es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas. — Alberto Fernández (@alferdez) June 6, 2020

El viernes, durante una conferencia de prensa tras la inauguración de la planta depuradora, el Presidente había dicho sentirse “feliz” por ir a ver terminada la obra “que empezó el gobierno que me precedió”.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, concluyó el mandatario.

Alberto Fernández permaneció hasta ayer al mediodía en Villa La Angostura, donde se alojó junto a la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia “El Messidor”. El Presidente regresó con un inesperado regalo: un poncho confeccionado por artesanos neuquinos, que le regaló el gobernador de esa provincia, Omar Gutiérrez.