Más de 200 agentes federales buscan a Facundo y la madre pide perros entrenados

Con 85 días de incertidumbre en la mochila, y sumando, alrededor de 200 agentes federales rastrillaron ayer el norte del distrito de Villarino en busca de rastros que permitan saber qué pasó con Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que el 29 de abril se fue de su casa de Pedro Luro con el objetivo de llegar a la de su ex novia, en Bahía Blanca, para recuperar ropa que había dejado allí. Pero desapareció.

Por orden del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el operativo se concentró entre Teniente Origone y la barrera sanitaria situada en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3, el tramo más cercano a Bahía Blanca, con la intervención de personal de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, todos coordinados por el jefe bahiense de esta última fuerza. El fiscal Martínez sobrevoló en helicóptero esta conformada por 60 kilómetros de campos, monte y sectores anegados.

El director de Caminos Rurales del partido de Villarino, baqueano del lugar, orientó a los oficiales a través de varios establecimientos privados, en una búsqueda que se levantó con la caída del sol y se retomará hoy.

Los agentes, que llegaron desde varias delegaciones de la provincia, permanecerán al menos 24 horas más en la zona, con el objetivo de descartarla para enfocarse en el área comprendida entre las localidades de Teniente Origone y Mayor Buratovich, donde testigos ubican a Facundo el 30 de abril, vinculado en momentos distintos con cuatro policías que declararon en la causa provincial y ya entregaron sus teléfonos móviles a la justicia federal.

Jana Curruhinca y Mario Gabriel Sosa le labraron la infracción al joven por violar la cuarentena. Siomara Ayelén Flores asegura haberlo levantado en la ruta y dejado en el acceso a Teniente Origone, donde Alberto González -según declaró- le requisó la mochila y vio cómo luego subía a una camioneta. Días después dijo que se fue caminando.

Según González, acudió ante el llamado de un vecino que vio a un joven a la vera de la ruta 3, aproximadamente a las 15. Sin embargo, tres testigos aportados por la familia sostienen que alrededor de esa hora dos agentes policiales subían a Facundo a un patrullero, cerca de Mayor Buratovich, es decir, 25 kilómetros antes. “Son tres testigos con prueba concordante y que pueden documentar que tenían permiso para circular desde Pedro Luro a Bahía Blanca”, contó el abogado Luciano Peretto. Según dijo, el móvil que describen estas personas era blanco y negro, distinto al que la Justicia federal secuestró el miércoles pasado en el allanamiento a la subestación de Buratovich.

Éste, el 23.360, ya fue peritado sin que esas pruebas arrojaran elementos válidos para la causa. El viernes pasado filtró una foto de Facundo de espaldas, frente a ese patrullero y escoltado por Sosa.

“Sabemos a qué camioneta lo suben a Facundo porque tenemos el VAIC (Vínculo por Análisis Informático de las Comunicaciones) del ministerio de Seguridad que la individualiza”, reveló Leandro Aparicio, también abogado de Castro. Junto a Peretto y la madre de Facundo, Cristina Castro, fueron a la fiscalía para corroborar su hipótesis de lo que sucedió con el chico, pero no lo lograron.

Pretendían observar el libro de guardia de la seccional de Buratovich y el GPS del móvil policial en cuestión para avanzar con medidas. Los pedidos de detención pendientes alcanzarían a los dos policías que habrían levantado a Facundo y a dos que dijeron haberlo visto el 30 de abril.

“Para mí son todos desaparecedores, los que se lo llevaron y los que no dicen nada”, manifestó Castro, quien pedirá que convoque a Marcos Herrero, quien cuenta con perros entrenados para la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de ellos encontró a Micaela Ortega en 2016, en Bahía Blanca. “Pido por favor que venga él con sus perros. Confío en que me lo va a encontrar. Estoy buscando el cuerpo de mi hijo y tengo la certeza de que me lo van a devolver”, apuntó Cristina.

Sospecha ella que a su hijo pudieron haberlo confundido o “no les ha gustado la cara. Facundo ha estado mucho tiempo en el grupo de jóvenes por la Memoria”.