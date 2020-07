Cuarentena sin filtros: Calamaro no detiene su verborragia tuitera y redobló su apuesta contra Queen

Cada uno se divierte como quiere y, también, como puede. En cuarentena, sin poder salir de casa, Andrés Calamaro descubrió un gran entretenimiento en Twitter, desde donde desató una sorprendente furia verborrágica contra Queen y, también, contra los fans de la mítica banda inglesa.

Y aunque sus primeras municiones no pasaron inadvertidas, en las que se animó a opinar que Queen era “la banda más inflada de la historia”, El Salmón fue por mucho más.

Algunos se animaron a tildarlo de “envidioso” y otros tanto sostuvieron que El Salmón lo único que pretendió con su polémica frase fue “figurar”. Y la cosa siguió porque, a criterio del cantautor, Queen no es una banda con “grandes letristas” y aseguró que “más melodía tiene el Trío Los Panchos”.

Ante numerosas recomendaciones para que vea “Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury” (el filme dirigido por Bryan Singer y protagonizado por Rami Malek) fue contundente: “No veo la película de Queen ni a patadas”.

La cosa parecía cerrase cuando respondió “si no fuera una banda inflada ni te molestarías en comentar”, como un mensaje global ante sus detractores.

Pero el intercambio estaba muy lejos de concluir. De hecho, algo que llamó la atención fue que el propio Calamaro se dedicó, minuciosamente, a contestar varias de las críticas que recibió.

Uno de los usuarios le señaló que él “no es músico, que es patético, resentido y no tiene talento” y en tono irónico le respondió: “Resentido no soy”. Cuando otra persona le preguntó: “¿Vos entrás en el top ten del rock argentino?”, escribió: “Ahora mismo no llegamos a diez top ten”. Le sugirieron: “Mercury reviviendo muertos...”, a lo que él acotó: “que te reviva a vos entonces”, inmiscuyéndose hasta en esos pequeños comentarios.

Pero además quiso encender la llama y agitó: “Se pusieron mal por Queen ... como si hubiera dicho algo de Lou Reed o Charlie Parker. Mis amigos no escucharon Queen en los últimos cuarenta años ... Además Freddie, que tenía un sentido del humor pícaro y ácido, por decir poco...”.

También se encargó de remarcar que no se ofende por “como se valore mi obra” ya que de joven “entraba al trapo porque de más joven le entraba a todo”. Y amplió: “No tengo esa clase de vanidad con mis cosas, mucho menos con discos que grabaron cuatro millonarios hace 45 años”. Y “Queen es una banda TOP TEN para aquellos que no escucharon ni diez bandas...”

Los idas y vueltas seguían, hasta que un usuario le consultó por su horario de descanso: (“¿No duermes nunca?”): “No antes de las 6 de la mañana”, precisó.

Calamaro se autodenominó “valiente” por enfrentarse a los fanáticos de Queen, a quiénes les envió un mensaje más: “Los troll de Queen son evangelistas sin fe”.

Como si hiciera falta agregar algo, un usuario le preguntó el motivo por el cual, aún hoy, tantas personas siguen escuchando a Queen. “Holganza musical”, fue su fallo. Y como para ponerle fin a todo lo que se generó, en uno de sus últimos tuits agregó: “No soy crítico con Queen. Creo que es una banda para público que odia al rock... sin decirlo”.