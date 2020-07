El plan de Garro para La Plata en el marco de la nueva cuarentena

El intendente de La Plata Julio Garro le anticipó a EL DIA cómo será la nueva cuarentena que se viene en la Ciudad. Lo anunciará mañana en una conferencia de prensa virtual en horas del mediodía desde el palacio municipal, pero antes brindó detalles de lo que se avecina para todos los platenses.

"La gran noticia es que desde ahora las habilitaciones serán automáticas. Esto es algo que yo mismo le pedí al gobernador en la reunión del martes. Le planteé la necesidad de que al volver a la fase 3 las aprobaciones de las actividades sean de carácter automática, ya que antes había actividades permitidas en un partido y no en otro", contó en una charla telefónica.

"La única dificultad era modificar el decreto, pero (Carlos) Bianco confirmó que será de manera automática. Es una noticia muy importante porque nos simplifica mucho el trabajo", continuó al respecto y destacó que esta certeza simplificará varias habilitaciones ya que antes pasaban hasta 15 días en poner blanco sobre negro en diferentes aspectos.

Agradezco a @Kicillofok haber escuchado la propuesta que elevé de automatización de fases. Brinda a comerciantes, peluqueros, agencieros, kinesiólogos, servicios profesionales y tantos otros sectores, previsibilidad sobre su futuro. Muchos podrán volver a funcionar tras 4 meses. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2020

Contó que todas las actividades propuestas por el jefe de Gabinete serán autorizadas en La Plata, con los protocolos que ya se estuvieron trabajando en cada uno de los rubros, principalmente las peluquerías.

En cuanto al regreso de las mudanzas, buscará que no sea a partir del lunes 27 sino desde el sábado 25, "porque siempre es mejor hacer una mudanza los fines de semana".

Insistió en evitar las reuniones para el Día del Amigo, porque no están autorizadas, porque pueden ser un foco de contagio y porque al no estar abiertos los comercios gastronómicos qué sentido tiene hacerlo a escondidas. "Que se llaman por teléfono y que hagan videollamadas, ya tendrán tiempo de verse y pasar lindos momentos".

Por último adelantó que presentará una prueba piloto relacionada a las salidas de esparcimiento con niños. "La Plata es uno de los distritos del Gran Buenos Aires con mayor cantidad de espacios públicos: 325, distribuidos estratégicamente", resumió y se comprometió a hablarlo con el Gobernador para lograr una habilitación especial.

"Me comprometeré a presentar un protocolo especial y voy a ser muy claro con los vecinos. Depende de nosotros saber aprovecharlo para no tener que retroceder. Qué digo con esto, que si una persona vive en 7 y 68 no vaya a caminar a la República de los Niños, o en mi caso que vivo en City Bell no voy a ir a plaza Rocha porque tengo nostalgia que allí pasé mi infancia. No puedo salir con la policía para ver los documentos, depende de los vecinos", continuó y remarcó que de ahora en más será clave la conducta individual.

La idea del intendente es poder implementar este proyecto a partir de la próxima semana, pero antes tendrá que sentarse con Axel Kiciloff. "Prefiero que un niño acompañe a sus padres a una plaza y no a hacer un mandado".