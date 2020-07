El Pincha llamó a Tevez y lo tentó para que juegue otra vez junto a Mascherano

¿Tevez jugando al lado de Mascherano en Estudiantes para la vuelta al fútbol? Sería una gran noticia para los hinchas del Pincha y hay chances de que eso suceda.

Según pudo saber este diario, desde el Club reconocieron que hubo sondeos acerca de su situación ya que se encuentra en medio de una conflictiva negociación de renovación de su contrato en Boca. Carlitos quedó libre el 30 de junio y aún no acordó con la dirigencia xeneize, por lo que en la CD albirroja ya preguntaron por su situación.

Claro que la dirigencia pincha apuntó a que Tevez puedea volver a jugar junto a Masche, ya que fueron compañeros en Corinthians, West Ham y la Selección. Ya no se trata de un rumor, sino de una chance concreta en el caso de que no se solucione el conflicto con el club de la Ribera.

Tal como informó hoy este diario en su edición impresa, Tevez se tomará unos días para resolver su futuro, para ver si mantiene su tesitura de rechazar la última propuesta por parte de la secretaría de fútbol de Boca que conduce Juan Román Riquelme, o si decide finalmente terminar con la negociación y no continuar en el club del cual es hincha y que lo llevó a la fama.

El propio jugador sabe que la pelota está de su lado y no desconoce que el ‘mundo Boca’ está pendiente de su decisión, que por cierto no será una más en su extensa y brillante carrera como futbolista. Además de la chance del Pincha que surgió en las últimas horas, también circuló la versión de que el Apache puede volver a ponerse la camiseta del Corinthians a partir de enero de 2021. Aunque la idea de emigrar no sería del todo aceptada por la familia de Carlitos.

En Boca no se mueven por ahora de la última oferta que le hicieron al “Apache”: un año de contrato, con una extensión de seis meses más, y la posibilidad de que el futbolista pueda rescindir el vínculo a fin de 2020. Tevez, quien ya es jugador libre, terminó su contrato con Boca el martes pasado, sigue con su familia en la localidad bonaerense de Maipú, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un campo de su propiedad. Se entrena por su cuenta y ya no está más, por razones lógicas, en la aplicación Zoom del plantel “xeneize” que dirige Miguel Russo, aunque el profesor Damián Lanatta le dejo a él, a Franco Soldano y a Mauro Zárate la planificación de trabajos individuales, con la esperanza que se vuelvan a reintegrar a las practicas del vigente campeón del fútbol argentino.

El escenario actual tiene de un lado a Tevez y sus ganas de jugar la Copa Libertadores, con el objetivo de retirarse con la camiseta de Boca. Las dudas afloran cuando analiza su relación con Riquelme y los integrantes de la secretaría de fútbol, especialmente con Jorge Bermúdez, con quien la relación está rota y es muy difícil que se pueda recomponer. Del lado de “Román”, los integrantes del consejo de fútbol y el técnico DT Russo esperan la definición de “Carlitos” para saber como van a diagramar el equipo para la nueva temporada.

Alguien cercano a Riquelme dijo que si Tevez decide no continuar en la institución, Román va a salir a hablar en algún medio -algo que no hace desde que asumió como dirigente en diciembre pasado- para explicarle a los socios e hinchas por qué se llego a esa situación. Luego de eso habrá tiempo para saber a dónde seguirá jugando. ¿Será en el Pincha junto a Mascherano?