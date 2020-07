Alerta en Barrio Aeropuerto y City Bell por dos focos de ocupaciones de tierra

Las usurpaciones de tierras no frenan en la periferia platense. Ni siquiera con la pandemia y la consiguiente cuarentena estricta en la Región. Ahora la atención se trasladó a Barrio Aeropuerto y El Rincón, en City Bell, donde dos focos de ocupaciones de tierras pusieron en alerta a los vecinos.

El primero de los casos se produjo en Barrio Aeropuerto, donde ayer se llevó a cabo un operativo policial para evitar una toma de terrenos que pretendía llevar adelante un grupo de unas 80 personas, según consignó una fuente oficial.

El procedimiento se llevó a cabo en un predio ubicado en 122 y 619, en donde funcionaba una cantera.

Según se señaló, personal del Gabinete Técnico Operativo de la subcomisaría Aeropuerto, que custodiaba el lugar, advirtió la presencia de las personas que querían tomar posesión del predio por lo que debieron intervenir.

Los efectivos pidieron refuerzos y con la llegada de uniformados del Comando de Patrullas y la Policía Local evitaron la usurpación.

Sin embargo se vivieron momentos de tensión ya que las 80 personas se quedaron en las inmediaciones, pero luego de una asamblea de casi dos horas coordinadas por tres integrantes de una organización social decidieron retirarse del lugar.

Anoche, fuentes policiales indicaron que las mismas personas quisieron tomar tierras en 609 y 122, donde al cierre de esta edición se desplegaba un fuerte operativo policial.

EN EL Rincón

Por otro lado, en el norte platense los movimientos que alarmaron a los vecinos comenzaron en la noche del martes. Según denunciaron, se trata de un predio que está ubicado en 436 y 137, donde, sorpresivamente, comenzaron a levantar precarias casillas.

“El predio tiene dueño. Ocupa casi toda una manzana y son al menos cinco lotes. Los vecinos estamos muy preocupados y ya tuvimos reuniones para reclamar que tomen alguna medida, pero la Policía no hace más que venir, tomarles los datos e irse”, plantearon vecinos en comunicación con este diario.

Los testigos contaron que el martes, por la noche, llegaron por sorpresa y comenzaron a desmalezar el predio, que estaba deshabitado, con intenciones de afincarse. Y ayer por la tarde continuaron con las tareas.

Quienes viven en la zona, dijeron, llevan tiempo pidiendo que se construya una placita en ese espacio. La iniciativa nunca se concretó y ahora es objeto de una ocupación de las tierras en cuestión, según denuncian.

También denunciaron que después de la instalación de los ocupantes hubo un robos en viviendas linderas.

Como este diario ha venido alertando, desde ya hace mucho tiempo casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la ocupación ilegal de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Es cierto que en numerosas ocasiones esas acciones quedan en el intento, ya que son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido, empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende y se consolida con construcciones de material.