Ya atendieron 300 teleconsultas en el Hospital San Roque de Gonnet

Desde que se habilitó a mediados de junio, el servicio de teleconsultas médicas del Hospital San Roque de Gonnet ya recibió más de 300 consultas, según informaron en el centro de salud. También se implementó un sistema de entrega a domicilio de medicación para pacientes con enfermedades crónicas. La intención es reducir la circulación innecesaria de personas pero seguir atentos a patologías que necesitan sostener los tratamientos prolongados.

Este sistema, precisamente, se utiliza para pacientes con tratamientos ya iniciados. Para la primera consulta se sostiene el sistema presencial, con previo turno mediante líneas telefónicas y de WhatsApp.

“Es un buen número para las primeras semanas de un sistema que apunta a sostener el contacto entre los profesionales y los pacientes sin exponer innecesariamente a la gente. Las teleconsultas se iniciaron en el mes de Junio, y conforman el 10 por ciento de todas las consultas realizadas”, dijo Maximiliano Salvioli, director asociado del hospital, quien monitorea de cerca esta experiencia.

Los servicios involucrados son Clínica Médica, Salud Mental, Terapia Ocupacional, Reumatología, Neumonología infantil, Nutrición infantil y de adultos. También pacientes de riesgo por edad o patologías previas: diabetes e hipertensión.

También se implementan este sistema para seguir procesos de rehabilitación, terapia ocupacional, dermatología y psicología.

Durante este mes se incorporará el servicio de cardiología con una búsqueda activa de aquellos pacientes que se encuentran en su domicilio para que puedan realizar un autodiagnóstico y de acuerdo a los síntomas se pueda diferenciar qué pacientes requieren una teleconsulta o una consulta presencial, informaron en el hospital público.

En el centro de salud también indicaron que “actualmente estamos atendiendo un 30% menos de consultas respecto al mismo mes del año pasado”, lo que despierta preocupación entre los profesionales por temor a las consecuencias que genera la interrupción de tratamientos.

El sistema de teleconsultas está destinado a personas que actualmente sean pacientes del hospital y se encuentren en una etapa de seguimiento de algún profesional de la salud. Para acceder al instrumento de atención remota, al solicitar un turno por vía telefónica o mensaje de WhatsApp se deberá indicar qué profesional o en qué área específica recibe asistencia.

Salvioli dijo también que el “sistema de teleconsultas también es útil para sostener el vínculo entre el profesional y el paciente, que tiene un efecto placebo complementario que ayuda psicológicamente al paciente al escuchar a su médico o médica, que le indique que está bien, controlado o que necesita modificar el tratamiento para mejorar su situación, si resulta necesario”.

No podrán acceder a este tipo de atención, se aclaró, las personas que actualmente no son pacientes del Hospital y no están registradas en el sistema de información sanitaria interno.

También se implementaron herramientas de capacitación para el personal profesional para comenzar con la prescripción digital de medicamentos en los consultorios externos, lo que se realizará a través del sistema informático FARHOS. Sobre este último punto, está contemplada también la entrega de medicamentos a domicilio para casos particulares que imposibiliten al paciente o a un familiar a acceder a ellos.

Según indicó Salvioli, se trata de una iniciativa que “busca atender a las enfermedades crónicas, que en el marco de la pandemia de coronavirus pudo haber quedado en un segundo plano y con el programa de teleconsultas nuestros pacientes van a poder realizar consultas a través de su teléfono celular”.

El profesional agregó: “No hacemos esto porque es sofisticado o novedoso, sino porque nuestros pacientes con enfermedades crónicas necesitan atención médica más allá de la situación por el COVID-19 y para demostrar que desde el Hospital Público se puede brindar un servicio de calidad”.