Se presentó el nuevo “sindicato” del tenis

Novak Djokovic decidió abandonar la presidencia del Consejo de la ATP, e inmediatamente las estrellas del tenis mundial se pronunciaron acerca del tema. Tanto Federer como Nadal criticaron el accionar del serbio, mientras que Andy Murray afirmó que no firmará la carta al no estar de acuerdo en las condiciones.

“Después de la exitosa reunión, nos complace anunciar el inicio de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA). La primera asociación de jugadores de tenis desde 1972. #PTPA”, difundió en redes sociales Vasek Posipisil, uno de los líderes de la iniciativa. De la idea, también adhieren Cristian Garin, Hugo Dellien, Federico Coria, Guido Pella, John Isner, Ivan Dodig y Ryan Harrison, entre otros.

En la conferencia de prensa tras el título en Cincinnati, Djokovic dio su versión de los hechos: “En cuanto a la asociación de jugadores, tengo que decir que esta no es una idea nueva. Esto no ha sido algo que surgió de la nada. Este ha sido un proyecto para muchos jugadores y muchas generaciones diferentes durante los últimos veinte años”, aseguró.

Acerca de las opiniones en contra del proyecto, Novak aclaró: “He leído que piensan que ATP no puede coexistir con la asociación. Tengo que discrepar respetuosamente. Legalmente estamos 100 por ciento seguros y podemos formar la asociación de jugadores. Esto no es un sindicato. Esta es la asociación de jugadores. Así que no estamos pidiendo boicots. No estamos formando giras paralelas”, afirmó.

Por último, comentó que le gustaría contar con Federer y Nadal: “Por supuesto que me encantaría tener a Roger y Rafa. Por supuesto que me encantaría tener a todos los jugadores. Realmente entiendo que algunos de ellos tienen opiniones diferentes y no creen que sea el momento adecuado”, finalizó Nole.