Detienen a un sujeto en Villa Elvira acusado de violar a su prima de 9 años

Un sujeto de 24 años fue detenido en las últimas horas en un sector de Villa Elvira acusado de violar a su prima, una nena de 9 años, a quien también habría mantenido amenazada para que no revelara a su madre los aberrantes hechos a la que habría sido sometida.

Según indicó una fuente policial, la detención se concretó este viernes luego de que la madre de la pequeña realizara una denuncia en la DDI LA PLATA por "abuso sexual agravado".

La mujer se acercó hasta esta dependencia luego de que su hijo, el hermano de la presunta víctima, le relatara una serie de situaciones que había visto que sucedían entre su hermana y su primo.

Inclusive, el niño sostuvo que en varias ocasiones intentó evitar que su hermana fuera agredida pero que, por una cuestión de diferencia física, no podía impedir los ataques.

En este marco, la madre entabló una conversación con su hija quien le confesó la situación. Entre los detalles escabrosos que le brindó figura el de la excusa que usaba el atacante para engañar a la víctima y así poder cometer los actos de abusos.

Según los datos brindados por fuentes que intervienen en la causa, la pequeña relató que el sujeto se presentaba en su casa y la invitaba a comprar golosinas para más tarde invitarla a jugar a la "casita abandonada" a una edificación que se encontraba deshabitada.

En base a los datos que se tienen hasta el momento, ese lugar habría sido el sitio en el que la niña era sometida a vejaciones. La fuente consultada especificó que todas estas sesiones de terror habrían tenido lugar cuando la madre se ausentaba de su casa para ir a trabajar.

Finalmente, tras recibir los resultados de los estudios psicológicos preliminares y los informes médicos, el sujeto quedó detenido este viernes, acusado de abuso sexual agravado.

COMUNICA: en el día de la fecha personal de esta DDI LA PLATA procede a hacer efectiva la detención de un sujeto de 24 años, por el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO, quien había abusado en reiteradas oportunidades de su prima de 9 años de edad, aprovechando que la madre de esta no se encontraba le mentía llevándola a comprar golosinas y llevándola posteriormente a jugar a la "CASITA ABANDONADA" allí sometiéndola sexualmente con acceso carnal, que la menor intentaba defenderse no lograndolo por la diferencia física, que esto si bien fue reiterado en ocaciones fue impedido por la ayuda de su hermano también menor el cual asustado le comento a su madre quien inmediatamente en la fecha realizo la denuncia penal tomando intervención la SUB DDI BERISSO y de tarea de campo, informes médicos y psicológicos se logra comprobar que DIAZ resulta ser autor del hecho. Obteniéndose orden de detención la cual se hace efectiva en calle _91 e/ 12 y 13, poniéndolo de inmediato a disposición de la justicia con intervención de la la UFI nro 2 departamental