Kicillof ratificó a Berni como ministro de Seguridad

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó esta noche que Sergio Berni sigue firme en el cargo y no habrá modficaciones en el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Tras el anuncio de esta jornada en medio del conflicto del reclamo y la protesta policial, el mandatario provincial expresó que "Berni contribuyó a la solución del conflicto".

Y ante la consulta -en un reportaje en C5N- sobre la continuidad del ministro fue contundente: "Sí".

Por otro lado, el gobernador consideró "muy justo" que la provincia recupere un punto de coparticipación "después de haber perdido" recursos coparticipables y advirtió que lo que hoy percibe el distrito "no alcanza" para dar respuestas a los 17 millones de habitantes del territorio.



"Una cosa es tener falta de seguridad para 17 millones de habitantes y 307 mil km2 de superficie y otra no tener seguridad para 3 millones de habitantes en 203 km2, aún recibiendo población de otros distritos en horario de trabajo; la diferencia es abismal", graficó Kicillof en declaraciones a Radio Con Vos.



El mandatario comparó así el volumen territorial y poblacional de la Ciudad de Buenos Aires con el de la provincia de Buenos Aires.



"Los recursos que provienen de coparticipación deben tener en cuenta el volumen de la población y las condiciones en que están; y hoy en la provincia no alcanza", insistió.