El plan de compensación de carbono de Google muestra dónde falló el mundo en materia de cambio climático

Nuestros señores tecnológicos están hablando de nuevo sobre su juego climático. El lunes, los ejecutivos de Google afirmaron que su empresa ahora es "carbono neutral".

"La huella de carbono neta de por vida de Google es ahora cero", dijo Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y su empresa matriz, Alphabet, en una publicación: "Nos complace ser la primera gran empresa en hacer esto hoy".

Pichai dijo que la firma ahora se está moviendo hacia un nuevo objetivo: administrar todo el negocio con fuentes de energía libres de carbono, incluidas oficinas, campus y centros de datos.

"Ahora, vamos aún más lejos: para el 2030, Google tiene como objetivo hacer funcionar nuestro negocio con energía libre de carbono en todas partes y en todo momento", remarcó la empresa.

La iniciativa significa que cada correo electrónico que sea enviado a través de Gmail, cada pregunta que se realice a través de la búsqueda de Google, cada video de YouTube que sea visto y cada vez que se utilice Google Maps, "se alimentará con energía limpia cada hora de todos los días".

Google no retrocedió en el tiempo y dejó de producir millones de toneladas de contaminación por gases de efecto invernadero. Pero compensó esas emisiones, pagando proyectos ecológicos en otros lugares para compensar su impacto ambiental. La compañía le dijo a la BBC que sus compensaciones se han centrado principalmente en capturar gas metano donde se filtra de las granjas de cerdos y los vertederos.

Tener menos metano en la atmósfera es bueno, pero deberíamos lograrlo alejándonos de la agricultura animal y reduciendo los desechos para eliminar las emisiones de metano en la fuente. Los servicios como los programas de compensación de Google corren el riesgo de que las principales empresas contaminantes crean que pueden seguir haciendo sus negocios como de costumbre siempre que eliminen el exceso de emisiones. Pero incluso con menos contaminación, esos modelos siguen siendo fundamentalmente insostenibles.

Para ser justos, Google está intentando alejarse de las compensaciones con su próxima gran empresa de limpiar su suministro de energía. En este momento, la compañía dice que están neutralizando la huella de carbono de su uso total de energía comprando energía renovable en otros lugares, neutralizando su propio uso de energía de origen fósil en lugares donde no funciona con energías renovables. Para 2030, su objetivo es cambiar eso al funcionar realmente con fuentes de energía 100% libres de carbono.

Seguro que es un objetivo ambicioso para un gigante tecnológico pero es absolutamente necesario dejar de usar combustibles fósiles aunque no todas las energías renovables son iguales. El proceso de creación de almacenamiento solar, eólico y de baterías podría arruinar la biodiversidad de la Tierra y depender de prácticas laborales abusivas si no prestamos mucha atención a la cadena de suministro. ¿Quién se asegurará de que Google haga eso? No es que podamos votar sobre cómo se descarboniza; es responsable ante sus accionistas, no ante los usuarios. Eso significa que es probable que priorice sus ganancias en la descarbonización por encima de todo.

A medida que Google limpia su propio suministro de energía, también dice que ayudará a las ciudades y corporaciones a hacer lo mismo vendiendo sus servicios. Eso significa que Google se beneficia de la transición a la energía limpia. Planea colocar herramientas basadas en aprendizaje automático, incluida Google Cloud y una tecnología de inteligencia artificial llamada DeepMind, a aeropuertos, centros comerciales, hospitales, centros de datos y otros edificios comerciales e instalaciones industriales. La firma dice que estos reducirán la necesidad de usar aire acondicionado en estos edificios. Existen muchas formas limpias y de baja tecnología de hacer eso sin IA, pero puede apostar que Google no está interesado en muchas de ellas porque son baratas y presentan pocas oportunidades para maximizar continuamente las ganancias, incluida la extracción de datos personales de las personas.

La continua expansión de las grandes tecnologías en los servicios climáticos es otra razón por la que necesitan ser reguladas más estrictamente. Google es una empresa que vale $ 1 billón de dólares. Toda esa riqueza le da a Google una tonelada de poder político, ya que puede gastar millones para presionar a los funcionarios electos, lo que hace que sea bastante difícil convencer a los legisladores de que los controlen. Ahora, podría estar en el camino de la descarbonización sin una supervisión efectiva sobre si sus prácticas son efectivas, sostenibles, utilizan mano de obra equitativa y respetan nuestra privacidad.

Para evitar todo esto, existen otras opciones. Podríamos cobrar impuestos a Google y empresas similares y poner los fondos en un sistema de descarbonización más controlado democráticamente. O podríamos hacer un cambio aún mayor y nacionalizar a los gigantes tecnológicos para que estén completamente bajo el control del gobierno. Después de todo, son las corporaciones antidemocráticas y mal reguladas las que son en gran parte responsables de meternos en la crisis climática en primer lugar. Para sacarnos, tal vez sea el momento de probar algo nuevo.