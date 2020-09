Cruces entre el Municipio y la Provincia por los operativos en los bares de la Ciudad

Un operativo del ministerio de Seguridad bonaerense desarrollado el domingo a la noche, por el que se clausuraron bares en la zona gastronómica de la diagonal 74, fue motivo ayer de un nuevo chispazo entre el Municipio y la Provincia, relación que mantiene tensiones en torno a distintas decisiones vinculadas a la cuarentena.

El operativo, por el que se desalojaron locales que mantenían mesas en las veredas con clientes que no respetaban el distanciamiento social, estuvo a cargo del Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA), en conjunto con fuerzas policiales, y se desarrolló en nuestra ciudad y en varios distritos del Conurbano, donde esa modalidad de servicio no está permitida.

Frente a la sorpresa que provocó el despliegue de efectivos en esa zona céntrica, el intendente, Julio Garro, apoyó la medida del REBA, dependiente del ministerio de Seguridad, aunque lamentó que fueron notificados del operativo “momentos antes de su inicio”, y que “nos hubiese gustado participar como Municipio”.

Si bien el jefe comunal cuestionó el funcionamiento “excedido” de los bares, que se encontraban funcionando con numerosos clientes en las mesas dispuestas en las veredas y consideró “correcta” la tarea de ese organismo provincial, también lamentó la modalidad en la que se dispuso el desalojo y clausura: “Nunca vi tanta policía en una toma de tierras. Creo que con el Municipio y una orden de la Policía se hubiese llevado adelante con mucho menos personal”.

El jefe comunal reconoció que la situación del sector gastronómico es “desesperante”, debido a que hace seis meses que no pueden abrir sus puertas para trabajar. Pero pidió “colaboración”, porque “una cosa es poner una mesa para tomar un café y otra cosa es poner excesivas mesas con la acumulación de gente por varias horas”.

“ESTÁN CUMPLIENDO CON SU TAREA”

Horas después, en la habitual conferencia de prensa para informar sobre la situación epidemiológica provincial, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco se refirió a los operativos de clausura, y, tras subrayar que se realizaron en varios municipios donde “vemos que hay algún tipo de descontrol o de desmadre”, el REBA “va y actúa donde no está permitido que las personas se instalen. Están cumpliendo con su tarea, ni más ni menos que eso”, añadió en defensa de los operativos.

Por su parte, el titular de ese organismo, Marcelo Montero, justificó el operativo al señalar que “había mucha gente en los bares”, por lo que “intimamos a los propietarios y a todos a que cumplieran con los protocolos”, al tiempo que recordó que “la Provincia está fomentando que no haya reuniones sociales”.

En otro sentido, consultado por la intención de algunos gimnasios platenses de abrir sus puertas a pesar de no contar con el permiso provincial, Bianco señaló que “me comuniqué con Garro a partir de una publicación de uno en particular que anunciaba que iba a abrir a partir de esta semana. Pero yo vivo al lado, así que me enteraría y lo mandaría a clausurar si es necesario”, señaló el funcionario, quien además indicó que Garro le dijo que “no era una decisión oficial la apertura de esos locales en nuestra ciudad”.