Duhalde sigue comparando a Alberto F. con De la Rúa

“Mi impresión es que el Presidente está groggy, está ‘’no contest’’, como estuvo (Fernando) De la Rúa en un tiempo. La explicación más benigna es ésa”, dijo la semana pasada Eduardo Duhalde. Y en las últimas horas también volvió a comparar a Alberto Fernández con el ex mandatario radical aunque también como una referencia a la “exigencia” que produce la función pública en un jefe de Estado.

De todos modos, en una entrevista radial no dejó de expresar su “desilusión” con la marcha del gobierno de Fernández porque “cambió de golpe”.

Duhalde insistió en que lo conoce bien al actual mandatario y que después de que ganó las elecciones en octubre del año pasado conversaron mucho sobre la idea de un acuerdo amplio con todos los partidos políticos. Sin embargo, “avanzamos hablando con hombres de distintas fuerzas políticas y después cambió de golpe”, lamentó. “Esperemos que cambie”, agregó. “Si no nos unimos, realmente es muy difícil sacar al país adelante, yo diría que es imposible”.

Duhalde explicó a qué se refirió cuando dijo que Alberto Fernández “está groggy” y lo comparó tanto con Fernando De la Rúa como con él mismo: “Son los impactos diarios que tiene una persona que no se cuida. Tenemos que tomarnos un tiempo para nosotros para jugar al fútbol o hablar de otros temas. Me pasó a mí. Lo mío fue peor: yo veía cosas que no existían. Estaba en Olivos y vi un río adentro de Olivos. Eso pasa”.

Sobre Cristina y su influencia, aclaró que “no me gusta meterme en esos temas” pero advirtió que “en todo caso, él es responsable como Presidente”.