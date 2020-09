El problema de un médico jubilado platense al que IOMA no le da el medicamento para frenar las alucinaciones que sufre

Álvaro Cortés trabajó como médico especialista en niños durante cinco décadas en nuestra ciudad, atendiendo desde 1973 en su consultorio ubicado en City Bell, y sufre desde hace cuatro años la demencia por cuerpos de Lewy difusos. La misma le provoca alucinaciones visuales y el único medicamento que las evita es el clorhidrato donepezilo, el cuál IOMA le niega darle la cantidad de dosis necesarias para todo el mes.

"Es una enfermedad neurológica que afecta la parte cognitiva y produce alucinaciones visuales. Tiene una evolución de cuatro años y el único remedio que para esas alucinaciones es clorhidrato donepezilo y una de las marcas es Valpex", comenzó relatando su esposa, Maria Victoria Martinez Christian, en diálogo con EL DÍA.

"Dicho remedio tiene que tomarlo cuatro veces al día y viene en envases de 30 comprimidos. Necesito cuatro envases por mes. En IOMA la empleada se negó a darnos cuatro envases y nos autorizó solamente dos que no me alcanzan para nada", agregó.

Con un claro enojo por la situación que están viviendo, puntualizó: "No me explico cuál es la razón y me parece que, por lo que ha hecho en City Bell, no se merece esto que está pasando. Nadie en realidad, pero especialmente él no. Ha sido una personas muy entregada a su profesión y eso es lo que más me dolor me produjo".

En relación al medicamento en cuestión, precisó que es el único que pudo frenar las alucinaciones. "Los otros remedios no funcionaron", precisó su esposa en una charla telefónica con este medio.

OTRO RECLAMO A IOMA: NO LE ENTREGAN LA MEDICACIÓN PARA LA DIABETES

Norberto Morgada es un vecino de nuestra ciudad que padece diabetes y tiene problemas con el IOMA en relación a la entrega de la medicación.

"Dicen que la metformina está en falta y no la van a entregar. Es una persona de 84 años y no puede dejar de tomar su medicamento, trato de comunicarme con el IOMA y es imposible", le aseguró a este medio Analía Rivelli, su esposa.

"Presenté una receta el día 28 de agosto y otra el día 15 de septiembre. Lo que me extraña es que a la farmacia que le solicito el medicamento le informaron que está en falta y no lo van a entregar", añadió.

Por último, Rivelli acotó: "Ojalá podamos conseguir algo. Hoy estuve toda la mañana tratando de comunicarme y me fue imposible".