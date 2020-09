“Puede haber botón rojo, no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda”, aseguró anoche el presidente Alberto Fernández frente al avance de los contagios y muertes por el coronavirus. De esta manera, dejó en claro que no le temblará la mano para poner medidas más restrictivas.

El mandatario reafirmó su teoría sobre que “no hay cuarentena”. “Supone el encierro total de la comunidad, eso no existe. Hay mucha gente que responsablemente se cuida y se queda en su casa, y menos mal que es así”, dijo. Pero también admitió que los problemas son por la mayor circulación y contacto de la gente.

Aseguró que no permitirá que el sistema sanitario “llegue a un punto de colapso”, en caso de que aumente la ocupación de camas de terapia intensiva por la pandemia de coronavirus.

Mientras, en una entrevista con el canal TN desde la Residencia de Olivos, Fernández lamentó que el debate por la pandemia haya sido “politizado” por la oposición.

Al ser consultado sobre si podía accionar el “botón rojo” para aumentar las restricciones a la circulación y la actividad ante el crecimiento de los casos de infectados por coronavirus en los últimos días, dejó claro que desde el primer momento su prioridad “es la salud de los argentinos”.

“Es falso que haya 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. La cuarentena supone encierro, es quedarse encerrado en su casa y la gente sale, se mueve. Lo que pedimos es aislamiento sanitario de quienes están con mayor vulnerabilidad”, insistió el jefe de Estado en diálogo con el programa de TN “A dos voces”.

“Los problemas que estamos teniendo con la pandemia son por las salidas, por la liberalización, por las manifestaciones”, aseguró. Y agregó: “Todo el mundo tiene derecho a protestar y lo voy a defender hasta el infinito. Lo respeto en la medida en que se haga dentro de los límites de la convivencia democrática”.

Alberto Fernández, por otra parte, reafirmó su actitud de “diálogo” y “búsqueda de consenso” con la oposición, pero le pidió “no ideologizar la pandemia” luego que Cambiemos no participara de la sesión convocada en forma virtual para tratar el tema turismo y pesca ilegal.

Temprano dijo que no hubo sesión pero a la noche avaló su legitimidad, luego de recibir en Olivos a Sergio Massa y a Máximo Kirchner. Y volvió a culpar a la oposición mientras en la Cámara baja hay negociaciones para volver a retomar el diálogo (ver página 8).

Durante más de una hora y media, el Presidente habló en la entrevista de la reforma judicial, del futuro del cepo cambiario, de su relación con Horacio Rodríguez Larreta tras los últimos roces, de la necesidad de acumular dólares para pagarle al FMI y hasta de quien manda en el Gobierno.

“La reforma (judicial) no es la que quiere Cristina Kirchner; es una ley que no altera ningún proceso en marcha. Lo dije durante toda la campaña que había que reformar a la Justicia federal. No es un proyecto prioritario pero no lo pienso retirar”, advirtió.

Fernández buscó dejar en claro que “no tiene jefe político” y que el último que cumplió ese rol “fue (el expresidente) Néstor Kirchner”, y dijo que la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “es representante de un sector muy importante” de la alianza Frente de Todos, pero aseguró que el que manda “soy yo, el Presidente”.

Dijo que volverá a hablar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre la Economía insistió en que no cree en los planes y pidió que lo dejen festejar ahora el “éxito” del canje de deuda. Aseguró que no habrá devaluación.