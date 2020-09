Las dos hipótesis en danza: un crimen a manos de la Policía o un trágico accidente

Los resultados de los análisis forenses para saber sobre cómo murió Facundo Astudillo Castro serán comunicados a fin de mes, pero para aclarar las circunstancias en las que perdió la vida será central el trabajo que lleven adelante el fiscal federal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, junto a sus colegas Andrés Heim y Horacio Azzolin, titulares de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, respectivamente.

Las hipótesis son dos: la responsabilidad de la Policía bonaerense o un accidente que tuvo Astudillo Castro camino a Bahía Blanca.

Respecto de la primera opción, se presume que podría haber ocurrido en el contexto de una situación de violencia institucional en medio del momento más duro del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Facundo fue interceptado por los policías Mario Sosa y Jana Curuhinca en Mayor Buratovich y luego por Alberto González en Teniente Origone. Entre ambos pueblos lindantes aparece el rol de Siomara Flores, otra policía, hermana de la madre de Curuhinca, que declaró que ella llevó a Facundo de un pueblo al otro en su auto particular, ya que el joven estaba determinado a llegar a la casa de su ex novia y no quería volver a Pedro Luro, donde se había peleado con su mamá. El mismo 30 de abril, pasadas las 13:30 él le mandó un mensaje a ella que decía: “No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver”.

Para Ulpiano Martínez, el hallazgo del souvenir de madera con forma de sandía en el destacamento de Teniente Origone, semanas atrás, es una prueba importante pero no determinante. También tiene en cuenta el testimonio de las tres personas que viajaban juntas y declararon haber visto a Facundo cerca de las 15:30 al lado de un móvil policial negro y blanco, al costado de la ruta, cerca de Mayor Buratovich. Todos los móviles fueron peritados y, se supone, los análisis de geolocalización certificaron la versión que los propios policías dieron sobre sus movimientos, pero hay una vieja camioneta casi en desuso que no cuenta con ese sistema de “tracking”. Por otro lado, según una reconstrucción geográfica y temporal que hicieron expertos de la Policía Federal Argentina, por los tiempos que marca el GPS del otro patrullero negro y blanco que podría haber interceptado a Facundo, el encuentro no se pudo haber dado en Mayor Buratovich sino más adelante, cerca de Teniente Origone.

Los investigadores entienden que esto le quita fuerza a la prueba de la querella porque creen que a esa hora Facundo ya estaba en el otro pueblo, donde lo multó el policía Alberto González, tras el aviso de un vecino.

La segunda hipótesis es la del posible accidente ocurrido cuando Facundo decidió seguir por la vía del ferrocarril para no ser visto. Lo avala el testimonio de la llamada “Testigo H”, una productora agropecuaria de 72 años que declaró haber llevado a un joven, el 30 de abril, hasta el cruce de las rutas 3 y 22, poco antes del control de Gendarmería, y que el chico le dijo que estaba peleado con su madre. Se supone que el joven pudo haber muerto mientras caminaba por una vía del ferrocarril, sobre el estuario pantanoso que dio nombre a Bahía Blanca, donde aparecieron los restos.