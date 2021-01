El estado de los ombúes y jacarandás revela la crisis del patrimonio forestal

El patrimonio forestal atraviesa una compleja situación. Algunos ombúes atraviesan el maltrato, otros por el abandono ya fueron extraídos y en general los ejemplares caen con los fuertes vientos que se ensañan a lo largo de cada año. Ahora denunciaron que el ombú de 72 entre 7 y 8, que tiene más de cincuenta años fue incendiado reiteradas veces. En tanto, el jacarandá de 8 y 61, en la zona de Bellas Artes, se sostiene por una cuestión milagrosa. Ayer fue podado y algunos vecinos del barrio plantearon que varias ramas quedaron al borde de la mutilación.

Estos árboles añosos son por estas horas blanco de distintos reclamos en varios puntos de la ciudad por el vandalismo o el abandono. Meses atrás cayó una pesada rama del ombú de 60 entre 11 y 12, que finalmente fue reemplazado por otra especie.

En 72 entre 7 y 8 es un ejemplar que, según denuncian, fue incendiado en reiteradas oportunidades. Según contó Beatriz, “el 31 de diciembre hicieron un lechón al asador y comieron todos ahí. Son gente que vive por acá pero no los que hicieron el muñeco”. Según contó no es la primera vez que vez esta situación ya que también vio hacer asados en ese árbol y lo queman.

Preocupada por la situación, la mujer dijo que “cada vez está peor. Todos están llenos de hojas pero este está seco. Nadie le da importancia”.

También resaltó la vecina que “en el 147 no me dan respuesta, nunca vienen. En el 911 tampoco e incluso ayer vi pasar un patrullero después de que llamé y ni paró ni miró. También llame a Defensa Civil pero me dijeron que estaban cambiando el turno y no podían venir”.

Por último dio cuenta que a pocos metros de allí un pino atraviesa la misma problemática: “Lo prendieron fuego y nadie hace nada”.

Expertos explican que el ombú (Phytolacca dioica) es una especie perteneciente a la familia Phytolaccaceas. Al ser dioicas hay plantas con flores masculinas y otras con flores femeninas (las que dan frutos). Se caracteriza por no producir madera y tener una estructura herbácea, muy carnosa, sin crecimiento secundario ni anillos de crecimiento. Tiene un rápido crecimiento, con tronco grueso y grandes raíces visibles, por lo que no se recomienda en arbolado público para vereda ni ramblas. Sí puede ir en plazas y parques”.

En 2020, indicaron en la Municipalidad que se plantaron más de 30 ombúes en el Bosque, que “es un lugar apto” otros 10 en la avenida 72, 4 en el parque San Martín, y otros 4 en el parque Castelli.

Más allá de estos datos, desde la Comuna no pudieron brindar cuántos ejemplares de esta especie hay en total en la Ciudad.

Otro reclamo que se recibió en el diario fue por el jacarandá que está en malas condiciones en la plazoleta de 8 y 61, La Noche de los Lápices.

Ayer, personal de la Municipalidad trabajó con ese ejemplar. Los vecinos alertaron a EL DIA que lo estaban “talando” y los operarios aseguraron que “está roto, hay un hueco y se puede caer arriba de un tercero o un auto”.

Además explicaron que “lo vamos a bajar de altura porque está hueco. Lo han prendido fuego y está todo podrido. Se puede caer. No estamos en época de poda por eso se trata de un descope para bajar la altura”.

Según contó una vecina que advirtió la situación, el ejemplar que se encuentra emplazado en la plazoleta frente a la Facultad de Bellas Artes “está hueco porque hacían asados contra el árbol. Ya lo denunciamos miles de veces, y no sólo en esta gestión, en otras gestiones también”. En ese sentido sostuvo que “en lugar de resguardarlo, es más fácil cortarlo”, y resaltó que los operarios comunales “a mi esposo le dijeron que hay una denuncia de los vecinos que ahí debajo de ese árbol se juntan a drogarse. Esa fue la primera respuesta que le dieron. Si es por eso no pueden cortar el árbol”.

Desde el área de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata se informó que “es un ejemplar valioso, con base hueca y quemada, el hueco comprende alrededor 30 por ciento de la base, aunque una porción del 50 por ciento tiene cancro y descortezamiento. Dado la importancia del ejemplar se evalúa una dendrocirugía y reducción de copa equilibrada”.

“En principio tratamos de mantenerlos de pie lo máximo posible, sabiendo lo que significa. Estamos reponiendo esa especie, una vez extraída, con árboles recomendados, y aptos, para no repetir los errores a futuro. Cómo hicimos en calle 60 entre 11 y 12, dónde fue reemplazado el ombú por otra especie”, continuaron en la Comuna.

Otros ejemplares que están lejos de su mejor momento son los jacarandás de diagonal 73 entre las plazas Rocha y Moreno.

En tren de las escasas precisiones que hay en la Ciudad sobre el patrimonio forestal, cabe mencionar que el último censo que se realizó fue en 2008, por parte de la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el Foro de defensa del arbolado público plantearon que “hace rato que no se hace un censo. La falta de un relevamiento actualizado es preocupante. Es importante establecer la cantidad, su distribución, especies, su cuidado y manutención. El diagnóstico de la actualidad del patrimonio forestal de la Ciudad no es bueno. Hay mucho por mejorar”.

El último censo que tienen en el foro multisectorial es el que realizó hace doce años la Cátedra de Silvicultura de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, que arrojaba sólo para el casco urbano casi 81.000 árboles. A su vez, la ordenanza 11.610, de diciembre de 2017, que incluye el plan regulador 2018-2022, menciona que hay 282.400 ejemplares contando veredas, parques, centros comunales, el Paseo del Bosque, el Parque Ecológico y plazas.

