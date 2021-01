Lo de Fatura a Central, más frío: “Gimnasia merece respeto por todo lo que le dio a Broun”

Rosario Central tiene que poner dinero para quedarse con los servicios del arquero Jorge Broun pero de momento no ha iniciado ninguna conversación con Gimnasia.

Si bien el Canalla acordó el contrato personal con el jugador, no tiene intenciones de negociar con el Lobo para que el futbolista pueda rescindir su vínculo. Por tanto, con estas condiciones, Fatura seguirá en el Lobo.

Todo esto lo expresó el propio representante del futbolista, quien volvió a hablar con medios rosarinos y expresó que si bien el arquero tiene deseos de volver a su club de origen, ya no depende de él la negociación.

El empresario Roberto San Juan aseguró que el conjunto Rosarino tiene que poner una suma de dinero que no es elevada pero que al parecer no tiene interés en hacerlo.

“Central no tiene o no quiere pagar 130.000 dólares para que Fatu salga de Gimnasia. Nosotros no queremos generarle un mal momento pero me expreso para que quede claro que no es una cifra impagable”, detalló el representante del arquero que rindió y con creces en el Club.

Asimismo le metió presión al elenco rosarino al marcar que la situación no puede dilatarse más: “Nosotros no podemos esperar más, Fatu está en Gimnasia y tiene contrato, él quiere atajar en Central. Hasta hoy no escuchamos a más nadie, pero ahora tomaremos lo que sea mejor para Fatu”.

Y San Juan también manifestó que Gimnasia le dio mucho Broun y por eso merece respeto: “La decisión la vamos a tomar en los próximos días, Gimnasia merece respeto por todo lo que le ha dado a Broun”.

Cabe destacar que al Lobo le habían ofrecido al arquero Rodrigo Rey, ex Godoy Cruz, con flojo presente en el PAOK de Grecia por si se concretaba la salida de Broun. Rey también está en la órbita del propio Bodeguero y de Newell’s.

SIN NOVEDADES POR GOLTZ

En otro orden, continúa trabajando con el plantel y sin novedades el zaguero Paolo Goltz. En una situación similar a la del arquero, el capitán albiazul, uno de los refuerzos que mejor rindió en el plantel, desea salir del club para volver a Entre Ríos por algunas cuestiones familiares.

Ante esto, el marcador central hizo fuerza para pasar a Colón pero desde el Sabalero no ofertaron por él. El jugador tiene contrato con el club hasta diciembre y cualquier institución que quiera llevárselo deberá poner dinero sobre la mesa.

De momento, el único equipo que preguntó condiciones fue Patronato, pero más allá del esfuerzo económico que estaba dispuesto a realizar el club de Paraná, los números estaban muy alejados.

En el caso de producirse la salida del defensor, la dupla técnica integrada por Martini y Messera le manifestó a la dirigencia que debería salir al mercado para reemplazarlo. Claramente, eso no sería una tarea sencilla para el Lobo puesto que cubrir el puesto con un protagonista que tenga similar jerarquía implicaría una erogación importante de dinero. Pero como sucede con Broun, de no existir novedades que indiquen lo contrario en las próximas horas, el jugador seguirá perteneciendo al Lobo.