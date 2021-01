Venezuela: fuerzas policiales del gobierno de Maduro rodean la casa del líder opositor Juan Guaidó

El líder de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Nicolás Guaidó, denunció que fuerzas policiales mantenían rodeada su casa en la ciudad de Caracas, hecho que se produce en medio de la asunción del nuevo parlamento que marca el control absoluto del chavismo de los cinco poderes públicos del país sudamericano. En ese contexto, el dirigente opositor acusó al presidente de llevar adelante "una dictadura" en la que se "han cometido delitos de lesa humanidad".

"Hemos enfrentado estos obstáculos y seguimos adelante. Mientras la dictadura intenta generar terror y militariza el parlamento, estaremos instalando el nuevo periodo de la legitima AN", escribió Guaidó en las redes sociales

Con la asunción de los diputados electos el mes pasado, el oficialismo chavista tomaba hoy el control y la mayoría de los cinco poderes públicos de Venezuela, después de que la Asamblea Nacional (AN, parlamento) estuviera en manos de la oposición durante el último quinquenio.

Tras el holgado triunfo chavista en las elecciones del 6 de diciembre, a las que no concurrió la mayoría de la oposición y en las que el oficialismo ganó no solo la mayoría simple sino además las dos mayorías calificadas necesarias para aprobar ciertos tipos de leyes, la única incógnita que quedaba se despejó esta tarde y es que el presidente de la AN será el exministro Jorge Rodríguez.

El período posterior a los comicios dio lugar a una dura competencia por ese puesto entre Rodríguez -una de las figuras más próximas al presidente Nicolás Maduro- y el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, el capitán Diosdado Cabello.

De ese modo, el chavismo recuperará mañana el control de los cinco poderes públicos del país tras haber perdido en los últimos cinco años la mayoría de la AN por única vez desde que llegó al Gobierno a comienzos de 1999.

No obstante, la recuperación del control parlamentario por parte del oficialismo no cerrará la crisis institucional del país, por cuanto el sector mayoritario de la oposición, que desconoció los comicios de diciembre, resolvió extender el mandato de los legisladores actuales hasta que haya "elecciones libres".

Por su parte, el Gobierno estadounidense emitió una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela y dice que desconocerá a la Asamblea Nacional (Parlamento) que tomará posesión este martes.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que "autoriza las transacciones y actividades que involucran" a Guaidó como "presidente interino de Venezuela", a la Asamblea Nacional vigente y "a su Comisión Delegada, incluyendo sus respectivos miembros", informó el Departamento del Tesoro.

Guaidó, presidente de la Asamblea vigente desde enero de 2016, no se presentó a las elecciones legislativas de diciembre pasado, al igual que la mayoría de la oposición venezolana, por considerarlas un "fraude electoral" del presidente Nicolás Maduro.

El 26 de diciembre pasado, el Parlamento encabezado por Guaidó aprobó extender por un año sus funciones en una sesión virtual en la que acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición aprobado en 2019 para forzar la dimisión de Maduro, pero el Supremo declaró nula dicha extensión.

Con la Licencia General 31A, la OFAC prohíbe, al tiempo, "cualquier transacción o actividad que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional ilegítima" que debe tomar posesión este martes.

Ello incluye cualquier transacción o actividad prohibida por el régimen de sanciones aprobadas contra el Gobierno de Maduro y cualquier transacción que involucre a los miembros y el personal del Parlamento que tomará posesión este martes.

Por el contrario, mantiene las autorizaciones de transacciones y actividades con cualquier funcionario o representante "designado por Guaidó para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela".

Guaidó, que se proclamó presidente interino en enero de 2019 ante la usurpación que considera que hace Maduro de la Presidencia, es reconocido por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, que fue el primero en apoyarlo