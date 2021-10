Gritos, encierro y el llanto de los Cebollitas: Coqui destapó el terrible detrás de escena de la tira

“Cebollitas” fue uno de los grandes éxitos juveniles de la televisión de los 90, pero, al parecer, todo lo que brilla no es oro: 23 años después del final de la serie futbolera, Juan Yacuzzi, Coqui en la ficción, contó que detrás de la pantalla no era todo alegría ni vestuarios compasivos con aquellos que pateaban mal.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Yacuzzi comenzó diciendo que trabajar de chico “tiene sus pros y sus contra”, antes de tirar: “Para hacerla corta, si hoy grabaríamos de nuevo Cebollitas y tendríamos celulares, las cagadas a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer”.

El actor afirmó que muchos chicos siguieron otro camino y no la actuación a causa de la presión que sufrían, y se lamentó por sus compañeros, algunos bastante más chicos que él como Brian Caruso, el inolvidable Gamuza, o Dalma Maradona, que tenían 8 ó 9 años: “Se escuchaban unos gritos, unas cagadas a pedos terribles, innecesariamente. O cuando nos tentábamos, que éramos chicos, nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabarías ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, tiró Yacuzzi. “Algunos se volvían muy locos, se ponían rojos de gritarnos, tiraban el papel en el piso. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar ‘Cebollitas’ de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible”, agregó.

“Veía a compañeros llorando pasándola mal. Si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse queda para lo último’ y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”, dijo Yacuzzi, y contó que incluso copiaron un método de “Chiquititas”: “Agarraron un cuartito de 4 x 4 y nos encerraron hasta grabar, estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí, un caos que no podíamos salir de ahí”

Tras las declaraciones de Coqui, otros ex “Cebollitas” rompieron el silencio. Gamuza confirmó la historia del “corralito”, aunque afirmó que “no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban. No es tan así como dice Juan”.

Sin embargo, Leonardo Centeno, Hipólito en la tira, tuvo sensaciones similares a Yacuzzi: “A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento no las veíamos así, estaban naturalizadas”, tiró, y recordó “excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico, laburo desde los nueve, vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien”.