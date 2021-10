"Queríamos cobrar y nos amenazaban con meternos plomo": el relato de los empleados de la quinta de Abasto

El juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelosi, convirtió hoy en detención la aprehensión de siete personas sospechadas de haber cometido el delito de "trata de personas", en el predio de Abasto, donde fueron rescatados más de un centenar de trabajadores, que estarían allí confinados, en malas condiciones, explotados laboralmente y que cuando querían cobrar los amenazaban con "meterles plomo".

De esta forma se dispuso que las actuaciones sean enviadas a la justicia federal, por tratarse el hecho investigado de competencia de ese fuero.

En tal sentido, voceros judiciales explicaron que de esta forma el juez hizo lugar al pedido formulado por el fiscal penal de La Plata que investiga el caso, Juan Ignacio Mennucci, que en las próximas horas indagará a los siete imputados, para luego remitir las actuaciones a la justicia federal de nuestra ciudad, para que allí se decida si se acepta o no la competencia.

EL RELATO DE LOS DENUNCIANTES

Los voceros consultados detallaron, que entre las pruebas valoradas por los doctores Sil Pelosi y Menucci, figuran cerca de 30 testimonios de víctimas, quienes fueron contundentes al relatar "la forma de captación, la promesa de remuneración, y las amenazas que les impedían salir de la quinta .

"Al pasar una semana no me pagaron los 2500 por día que habían prometido y tampoco las horas extras que realicé. Por ello hablé con el encargado Gerardo Gareca para decirle que me pague y me respondió que no porque tengo que abonarle el pasaje, la comida y la cuenta del almacén que funciona en el lugar, del cual se encargaba otro de los imputados, Nery Espinoza Vera". reveló un testigo en la causa.

También dijo que el 24 de este mes justo con otros compañeros, que provenían del mismo pueblo, "le reclamamos a Gareca el pago y me dijo lo siguiente: 'falta un mes para pagarles o cuando tenga ganas y en caso que se atrevan a salir van a recibir plomo, los voy a matar' ".

Con estas y otras evidencias, la fiscalía y el juzgado entendieron que los hechos narrados configuran el delito de "trata de personas mayores calificada por la efectiva consumación de la explotación, tipificado en el art. 145 ter. penúltimo párrafo del Código Pena"l, que establece penas de 5 a 10 años de prisión, señalaron las fuentes consultadas.

DESMENTIDA Y PROTESTA

Durante esta mañana EL DIA se dirigió al lugar donde se encontraban los "trabajadores" de la quinta apuntada como el escenario donde ocurren estos aberrantes hechos. Pese a todo lo dicho anteriormente, los presentes desmintieron todo tipo de maltrato, defendieron a los dueños y amenazaron en protestar hasta su liberación. "Es todo falso, acá nunca trabajó más de 100 personas y la mayoría estamos en blanco", dijo Mariela Elchar.

La mujer, que dijo ser administrativa del lugar, dijo que "vamos a cortar la ruta si no nos permiten seguir trabajando porque se viene la cosecha del tomate y vamos a perder todo".

Mariela dijo que el predio pertenece a una personas a la que señaló como "Víctor" e identificó al lugar como Expo Víctor y que en las últimas horas hubo nuevas detenciones.

Hasta ese momento había un numeroso grupo de trabajadores manifestándose en la entrada al predio reclamando poder volver a sus tareas. "No hay capataz, no hay nada. Se han llevado gente detenida y nosotros necesitamos trabajar. Esto es todo falso", insistió Mariela.