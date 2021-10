Usuarios se quejan por el retiro de medidores de gas “sin aviso” previo

Una serie de reclamos de usuarios de Camuzzi dieron cuenta en los últimos días de desconexiones, con retiro del medidor, que habría efectuado la distribuidora de gas en algunos domicilios, como en Los Hornos y en Barrio Hipódromo.

En todos los casos, según precisaron los usuarios que resultaron perjudicados por los cortes en la provisión del fluido, la firma no les habría comunicado formalmente sobre el retiro del medidor, hecho que Camuzzi desmintió de plano.

Ariel Luque, vecino de la zona de 38 y 117, Barrio Hipódromo, se quejó porque al llegar a su casa después de toda una jornada laboral, se encontró con la sorpresa nada agradable de que carecía de servicio de gas, al tiempo que corroboró que había sido retirado el medidor del sistema de distribución de su domicilio.

“Llegué a mi casa y me di cuenta de que no tenía gas y que se habían retirado el medidor. Lo que es incomprensible es que nunca me dieron aviso de que iban a realizar el corte”, dijo el usuario.

“Nunca se retira sin aviso”

Consultada Camuzzi por parte de EL DIA, se respondió que la Gestión de Morosidad (así llaman al procedimiento que se aplica cuando un usuario debe facturas) “nunca se realiza sin previo aviso” y se enfatizó: “y jamás se retira el medidor sin comunicarlo al usuario”.

Según el procedimiento que se explicó, en Camuzzi, “cuando un usuario entra en mora inicia el proceso de comunicación de deuda, física y digitales”.

Además, se indicó que en la factura siguiente se informa la deuda.

“Cuando ya ese usuario entra en corte definitivo -se precisó-, la normativa establece que debe hacerse una notificación fehaciente. A tales efecto vamos a la casa del vecino y requerimos de la firma de carta documento de un adulto. Si no logramos dar con nadie, debemos volver a visitar el domicilio en otro día y horario, justamente para buscar la firma fehaciente”.

Una queja similar a la de la zona de Hipódromo se escucho en un barrio de Los Hornos, donde una mujer aseguró que habían retirado el medidor de su vivienda sin avisar.