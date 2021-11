Pese a que lo convirtió en la persona más rica del mundo, Musk dijo que aún no firmó ningún acuerdo con Hertz

Tesla cerró ayer las operaciones en Wall Street con una suba del 8,5%, lo que la hizo una de las empresas con mejor rendimiento, de modo que la jornada terminó para Elon Musk, dueño del fabricante de automóviles eléctricos, con otros 24 mil millones de dólares que se suman a su fortuna, calculada ya en 335 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo.

Es importante recordar que días atrás, Musk ganó 36 mil millones de dólares en un solo día después que Hertz, una de las principales empresas de alquiler de vehículos de Estados Unidos, anunciara un acuerdo por el que comprará 100.000 coches de Tesla de aquí a finales de 2022.

Eso no sólo disparó la fortuna del australiano, sino que el valor de las acciones de Tesla se disparó, superó los 1.000 dólares y catapultó la capitalización bursátil de la empresa al billón de dólares por primera vez en su historia, grupo al que pertenecen un selecto y reducido números de firmas.

Sin embargo, un tweet de Musk del lunes por la noche generó alerta sobre el acuerdo anunciado por Hertz. En respuesta a un usuario de Twitter llamado "Tesla Silicon Valley Club", que envió un gráfico del precio de las acciones de Tesla y agradeció al multimillonario, Musk respondió: "¡Eres bienvenido! Si algo de esto se basa en Hertz, me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato. Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo tanto, solo venderemos autos a Hertz por el mismo margen que a los consumidores. El acuerdo de Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía”, tuiteó Musk.