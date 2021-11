Recuerdan a “Carola” Lorenzini a 80 años de su trágica muerte

Pocos de quienes identifican a Jorge Newbery como uno de los padres de la aviación nacional sabe que, casi 30 años después del accidente del ingeniero en Mendoza, murió en circunstancias parecidas, en una demostración aérea y a casi a la misma edad, una de las pioneras de la aeronáutica: Carolina “Carola” Lorenzini, quien ayer fue homenajeada al cumplirse 80 años de su trágica muerte. “Tuvo un deceso trágico en cercanías del lugar donde se hace el homenaje, durante el agasajo a una delegación de pilotas uruguayas que habían venido a Buenos Aires”, contó Vanina Busniuk, de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina, la entidad organizadora del acto en el Museo Aeronáutico de Morón, del que participaron el embajador uruguayo CarlosEnciso Christiansen, entre otras autoridades. La célebre pilota se estrelló mientras realizaba un giro invertido en un avión Focke-Wulf Fw44 en el que no tenía mucho entrenamiento porque no era el avión con el que volaba habitualmente, pero al que tuvo que recurrir porque el suyo había tenido un problema y no estaba a disposición para usarlo ese día. Conocida como “la Paloma gaucha” por su gusto por las prendas folclóricas, Lorenzini rompió varias marcas y traspasó diferentes barreras de género: el 31 de marzo de 1935 batió el récord sudamericano femenino de altura llegando a 5.381 metros; en 1940 realizó un viaje uniendo las por entonces 14 provincias argentinas; y en 1941 se convirtió en la primera mujer en obtener el título de instructora de vuelo en toda América del Sur.