Piden otra autopsia al cuerpo de Alejandro Martínez

Mientras la causa por la muerte de Alejandro Martínez (35) en una celda de la comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú sigue su curso, pistas recientes aportaron una nueva línea de investigación. Es que, según le dijo su familia a EL DIA, el joven tenía una fuerte suma de dinero en una cuenta personal con el que iba a abrir un local de comida para la temporada de verano.

“El miércoles (17 de noviembre) retiró 350 mil pesos, de los cuales 300 mil eran para los alimentos de nuestro hijo”, contó Laura Lagana. El saldo restante “eran casi 800 mil“, según consta en un ticket que tiene en su poder los pesquisas. Los fondos están depositados en el Banco Santander y, conforme reveló Juan Carlos, hermano de la víctima, “la tarjeta de débito que pertenece a esa cuenta no se encontraba entre las pertenencias recuperadas”. Además, “la mayoría de los mensajes de WhatsApp de su celular fueron borrados”, añadió el familiar.

Por otra parte, el fiscal Pablo Mascioli, que en las últimas horas reemplazó al anterior, Pablo Gamaleri, accedió al pedido de una nueva autopsia planteado por la defensa de los nueve imputados por el crimen. La misma será llevada a cabo por los mismos profesionales que determinaron que Martínez sufrió “múltiples lesiones equimóticas y excoriativas en miembros inferiores, superiores, tórax y región lumbar, excoriación en dorso nasal, fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana fronto parietal, cianosis cérvico facial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón, lo que presume perfil asfíctico”.

El lunes, los nueve efectivos acusados de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos” fueron llamados a indagatoria. Pero, como informó este diario, solamente una agente accedió a brindar su testimonio.

Tras los dichos de Sergio Berni, quien definió a la autopsia como “superficial” y que le generó “muchas dudas”, la familia del fallecido y sus abogados salieron a responder.

“Cualquier cosa dijo, está equivocado. Además nadie se comunicó desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia con nosotros”, expuso Brenda, hija de Martínez.

Desde la Municipalidad del Partido de La Costa se pusieron en contacto con los defensores de los damnificados. Y Miguel Ángel Molina, uno de los abogados que los representa, señaló que “por la ley de Ministerio Público, no se podría involucrar en lo que es una investigación penal que lleva adelante un fiscal. Ni siquiera el Procurador, mucho menos un funcionario o un ministro del Ministerio de Seguridad”. Además, continuó, “no tiene ninguna legitimación para plantear, entrometerse, pedirle a la fiscalía o intentar condicionar de alguna forma la actuación del fiscal que está trabajando, en pleno trámite investigativo. Tampoco la labor de un perito que está ejerciendo su expertise dentro de un expediente penal. No tiene asidero legal lo que hizo y no corresponde que haga valoraciones de lo que es una investigación en proceso”.

Por su parte, “me parece que salió a hablar con poca información o la misma que le pasaron los policías implicados”.