Buscan a conductores que atropellaron y huyeron

Dos platenses que fueron atropellados en los últimos días buscan por estas horas a los responsables, ya que estos escaparon sin prestarles asistencia.

El caso que tuvo consecuencias más graves sucedió cerca de las 4 de la tarde del viernes pasado en Camino Centenario y 457, a la altura del Parque Ecológico, cuando un hombre identificado como Pablo Raúl Espinoza fue embestido por un automovilista que ni siquiera frenó para ayudarlo.

“Pablo están luchando por su vida”, dijeron sus amigos y familiares, quienes piden ayuda para localizar al conductor de un Volkswagen Gol que “lo dejó tirado”, agregaron indignados.

Lo que se sabe hasta el momento es que el responsable avanzaba “a alta velocidad” por el carril que conduce al centro de La Plata y que, tras el embiste, “ni frenó”.

El dato de la alta velocidad lo acercaron testigos que aportaron la marca y el color del auto y lo describieron también como “deportivo”, porque lo vieron “bajito”, según dijo a este diario Jorge Espinoza, hermano de Pablo. A esa conclusión llegaron también los investigadores viendo el parte médico de la víctima, quien sufrió gravísimas lesiones en el cráneo, el abdomen y las extremidades, que lo mantienen hoy en coma en el hospital San Roque.

“Necesitamos que esta persona se haga responsable de lo que hizo”, explicó Jorge con la voz que se le quiebra cada vez que recuerda que su hermano está “peleando por su vida en la cama de un hospital”.

Pablo tiene 35 años, tres hijos y trabaja como albañil. Cuando el auto lo atropelló, intentaba cruzar el Centenario. Desde entonces está inconsciente. Quienes puedan aportar datos, deben comunicarse con el teléfono de Jorge: 2214596060. La familia también espera visualizar cuanto antes las cámaras de seguridad, ya que “todavía no pudimos”, lamentaron.

El otro caso sucedió el jueves y tuvo como víctima a Regina Urbina, una vecina de Gonnet que fue atropellada en 63 y 31 cuando iba a bordo de su moto, entre las 20:30 y las 21, por un automovilista que se alejó sin ayudarla.

Yesica Morinigo, hija de la víctima, dijo que “estamos con bronca y desesperados. La chocaron y la dejaron tirada en ese lugar sin saber si estaba viva siquiera”. Luego agregó: “Corrimos a verla, yo llegué a las 21 y casi la estaban subiendo a la ambulancia del Same”, recordó.

Según contó, a su madre la llevaron al Hospital Rossi con pérdida de conocimiento, traumatismo encéfalo craneal y distintas laceraciones. “Estuvo bastante perdida, en shock, repitiendo lo mismo. Recién ahora se encuentra un poco mejor”, precisó la mujer, quien además reclamó poder “ver las cámaras de seguridad”.

Morinigo puede recordar los minutos previos al embiste, cuando conducía su moto Honda Wave e intentó pasar “de la mano rápida a la lenta”, detalló: “Veo por el espejo una camioneta a todo lo que da haciendo zig zag. Cuando me cruzo no me acuerdo nada más, sólo el golpe del casco contra el piso”.

“Los testigos dicen que me arrolló y la saqué barata. Pensaron que me había pasado por encima”, sumó. Contó que estuvo internada, que le costaba “relacionar la mente con el habla” y sufrió “quemaduras de primer y segundo grado, que duelen mucho. Las heridas en el rostro dicen que van a quedar”.

Ahora la familia busca testigos, por lo que aquellos que puedan aportar datos pueden comunicarse al WhatsApp 2213642780 o al mail Yesik1488@gmail.com.