Marcelo Longobardi: ya se saben algunos nombres para su reemplazo en la radio

“He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan".

"Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos”, dijo Longobardi al anunciar su retiro de la primera mañana de Radio Mitre.

Vale destacar que su compañero Willy Kohan, será quién esté al frente de Cada Mañana (de 6 a 10). Sin embargo, se sabe que desde el lunes 20 de diciembre será Jorge Fernández Díaz el nuevo conductor del mencionado ciclo radial. “Voy a hacer un reemplazo”, dijo y aclaró que se trata de algo provisorio hasta el 31 de enero, ya que Kohan estará de vacaciones, y que luego la emisora pondrá como anfitrión del programa al reemplazo definitivo para cubrir la mencionada franja horaria.

Asimismo, al anunciar su salida, el periodista señaló: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas, creo que ya es hora"

“Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas", y además agregó: "Le dedicó un párrafo aparte al público del programa que comenzó hace 21 años en Radio 10 y debutó en Mitre en febrero del 2013. “No hay forma de expresar el agradecimiento a los oyentes".

Recordemos que aún no contó cuál será su futuro. Su horizonte lo vislumbra vinculado a los medios, y se comenta que recibió propuestas para mudarse y trabajar en los Estados Unidos a través del productor cubano-estadounidense Emilio Estefan.