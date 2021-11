El hijo de Julio López habló sobre las 66 tumbas

Rubén López, hijo del albañil y militante peronista Jorge Julio López, que desapareció en 2006 en el marco del juicio al represor Miguel Etchecolatz, se esperanzó ante el trabajo de identificación de 66 tumbas NN del Cementerio de La Plata que comenzará en los próximos días el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para determinar si está allí su padre. “Veremos si algún cuerpo es el de mi viejo pero lo que quiero es que se identifiquen los 66 cuerpos”, dijo.

“Hoy empiezo una campaña para que no se llame más a esos cuerpos NN sino Personas No Identificadas, ya que sí tienen nombre y apellido, el problema es que no lo sabemos”, explicó.

Uno de los hijos del albañil desaparecido hace 15 años se refirió así al trabajo que viene realizado la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por Delitos de Lesa Humanidad y que investiga la desaparición del albañil, tarea que permitió detectar esas tumbas, sobre las que la justicia federal platense ordenó ayer una medida de no innovar a fin de preservarlas para su identificación.

El albañil platense Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006.